محاکمه یک نظامی اسرائیلی به اتهام ربودن اسناد محرمانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، طبق حکم دادگاه این نظامی زن اسرائیلی در مورد اتهامش مبنی بر ربودن اسناد طبق بندی شده متعلق به موسسه امنیت رژیم صهیونیستی مقصر شناخته شده است.

بر این اساس وی در زمان خدمت خود در بخش پردازش اطلاعات، امنیت رژیم صهیونیستی را به مخاطره انداخته است. وی متهم است که حافظه رایانه ای حاوی حدود 600 سند محرمانه از جمله مدارکی در مورد ایران را در سال 2009 از محل خدمتش در بیت المقدس خارج ساخته است.

با این حال وی گفته است که قصد داشته با این کار ثابت کند که نقصهایی در سیستم امنیتی سازمان محل خدمتش وجود دارد. وی پس از اطلاع از نگهداری اسناد محرمانه در این حافظه رایانه ای اقدام به ربودن آن کرده است.

وکیل مدافع این نظامی اسرائیلی در دفاع از وی که به جاسوسی متهم شده، گفته است وی حتی به مدارک مذکور نگاه هم نکرده و از محتوای آنها بی اطلاع است.