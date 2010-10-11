"ترکشها گرایم را گرفتند" به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، "ترکشها گرایم را گرفتند" حاصل حدود 25 ساعت مصاحبه مهدوی با شکوهی است که رخدادهای دوران کودکی تا سالهای پس از جنگ او را در بر می‌گیرد.

شفیع شکوهی پاییز 1344 متولد شد. وی 72 ماه در جبهه بود و 40 درصد جانبازی دارد. او حالا به ورزش ادامه می دهد و درسال 1993 سه مدال طلا را در مسابقات جانبازان در انگلستان به دست آورده است.

چاپ دوم کتاب "ترکشها گرایم را گرفتند" تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است که در 134 صفحه با شمارگان 2500 نسخه و به قیمت 2400 تومان منتشر شده است.