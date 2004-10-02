دكتر سيد احمد انوار عضو هيئت علمي دانشكده راه و ساختمان دانشگاه شيراز در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: فروش حق امضاي مهندسان به افراد ناكارآمد مشكلات عديده اي براي جامعه ايجاد مي كند.

وي تصريح كرد: اين مشكل نيز ريشه اي است و خارج از ديگر مشكلات موجود در جامعه نيست. در واقع فروش برگه هاي حق امضا تنها مشكل موجود در جامعه نيست و اين مشكل و كار غيرشرعي در راستاي ساير مشكلات موجود در جامعه صورت مي گيرد. به هر حال مهنسين بايد نان بخورند و بر مشكلات معيشتي خود فائق آيند.

استاد دانشگاه شيراز افزود: شهرداري، نظام مهندسي و تك تك مسئولان مقصر اين سوء استفاده هستند. نظام فرهنگي حاكم بر جامعه است كه مهندسان را به فروش برگه هاي حق امضا مي كشاند.

فروش برگه هاي نظام مهندسي كه در كشور ما انجام مي شود كار بسيار غير حرفه اي و غير شرعي است. شخصي كه حق امضا پيدا مي كند به هيچ وجه حق فروش آن را ندارد ولي متاسفانه اين عمل نادرست در جامعه صورت مي گيرد و حق امضا متناسب با رشته هاي مختلف مهندسي با قيمت هاي متفاوت فروخته مي شود. شخص صاحب امضاء خود بايد از اين امتياز استفاده كند و در برابر مشكلاتي كه ممكن است بوجود آيد نيز خود پاسخگو باشد.