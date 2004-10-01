قرارداد سه كشتي گير با تيم سلام جويبار ثبت شد

به گزارش " مهر" مسعود اسماعيل پورعضو تيم ملي كشتي نوجوانان دروزن 50 كيلوگرم ، رضا يزداني ملي پوش وزن 74 كيلوگرم تيم ملي كشتي آزاد جوانان و مهدي لاريجاني كشتي گير دسته 120 كيلوگرم اهل مازندران با حضور درسازمان ليگ كشتي قرارداد رسمي خود با تيم سلام جويبار را به ثبت رساندند. همچنين عسگر حبيبي نيز با حضوردرسازمان ليگ به عضويت تيم جوانان سلام در آمد.

گفتني است دومين دوره رقابت هاي ليگ برتر كشتي آزاد ايران از پنجشنبه آينده (16مهر) و با حضور 12 تيم آغاز مي شود. تيم هاي جوانان سلام و سلام جويبار به ترتيب در گروههاي A و B ليگ برتر كشتي آزاد ايران قرار دارند.