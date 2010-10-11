به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم فوتبال استقلال برای برگزاری دیدار هفته یازدهم برابر پرسپولیس عصر امروز دوشنبه در زمین مجموعه ورزشی صنایع دفاع برگزار شد.

در شروع تمرین ایمان مبعلی و میلاد میداودی با تاخیر خود را به کادر فنی معرفی کردند و سپس پرویز مظلومی در صحبت هایی با بازیکنان بر اهمیت دیدار با پرسپولیس تاکید کرد و از بازیکنان خواست در تمرینات مراقب ساق هایشان باشند تا مصدوم نشوند و شهرآورد تهران را از دست ندهند.

پس از صحبت های مظلومی بازیکنان استقلال تمرینات سبکی را پشت سرگذاشتند و بازیکنانی که روز یکشنبه برابر صبای قم به میدان رفته بودند بالاجبار راهی استخر و سونا شدند و سایر آبی پوشان نیز تمرینات تاکتیکی را در دستور کار قرار دادند.

علی شمخانی وزیر دفاع پیشین کشورمان نیز امروز با حضور در ورزشگاه صنایع دفاع کنار زمین به ورزش مشغول بود و همزمان با استقلالی ها دوید.

براساس تصمیم مسئولان باشگاه استقلال کلیه بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم تا پس از دیدار برابر پرسپولیس ممنوع المصاحبه هستند و حق مصاحبه با هیچ رسانه ای را ندارند. در صورت انجام مصاحبه بازیکنان جریمه نقدی خواهند شد. در این بین تنها پرویز مظلومی است که می تواند با رسانه ها گفتگو کند.

تیم فوتبال استقلال ساعت 15 فردا سه شنبه نیز تمریناتش را در همین مکان برای برگزاری دیدار روز جمعه برابر پرسپولیس پیگیری خواهد کرد.