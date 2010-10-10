به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حیدر مصلحی عصر شنبه در حاشیه‌ نشست مشترک رئیس‌جمهور و اعضای دولت با گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری در مورد ویروسی که رسانه‌های غربی مدعی هستند که به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کرده است اظهار داشت: این ویروس شناسایی و کنترل شده و مجموعه‌ای که می‌خواسته از این ویروس استفاده کند نتوانسته هیچ بهره‌برداری از آن ببرد.

