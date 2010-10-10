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۱۸ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۲۲

احمدی نژاد از تمبر یادبود همایش مشاوران جوان رونمایی کرد

احمدی نژاد از تمبر یادبود همایش مشاوران جوان رونمایی کرد

رئیس جمهور از تمبر یابود چهارمین همایش سراسری مشاوران جوان کشور با عنوان «جوان امروز و امید فردا» رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی ‌نژاد بعد از ظهر امروز یکشنبه با حضور در چهارمین همایش سراسری مشاوران جوان کشور و نشست مشترک این گروه با هیئت دولت، تمبر یادبود این همایش را مهمور کرد.

رئیس جمهور در این نشست همچنین از برگزیدگان همایش سراسری مشاوران جوان کشور تجلیل کرد.

وزرای دفاع، علوم تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن و همچنین مشاوران جوان استانداران یزد، تهران و لرستان از رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت کردند.

دکتر احمدی نژاد از وزرای نیرو و دادگستری و استانداران یزد، تهران و لرستان به دلیل همکاری و تعامل با مشاوران جوان قدردانی کرد.

در این مراسم همچنین رؤسای قبلی و فعلی مشاوران جوان از رئیس‌جمهور به خاطر ارایه طرح تشکیل مشاوران جوان تجلیل کردند.
 

کد مطلب 1168152

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