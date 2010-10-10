نامزدهای دریافت پروانه زرین 3 بخش از جشنواره فیلم کودک اعلام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در بخش آثار ویدیویی، نامزدهای بهترین فیلم عبارتند از تابستان عزیز، جامانده، دم زری، فقط بیست و مینی‌بوس.

نامزدهای بهترین کارگردانی بخش ویدیو نیز شامل محسن زارعیان برای فیلم "مینی‌بوس"، مسعود کرامتی برای فیلم "فقط بیست"، امیرشهاب رضویان برای فیلم "تابستان عزیز"،غلامرضا رمضانی برای فیلم "دم‌زری"، اسفندیار شهیدی برای فیلم "چند پله بالاتر" و بهروز شعیبی برای فیلم "جامانده" هستند.

همچنین محسن زارعیان برای فیلمنامه "مینی‌بوس"، احسان سلطانیان و اسفندیار شهیدی برای فیلمنامه"چند پله بالاتر"، علیرضا محمودی و امیرشهاب رضویان برای فیلمنامه"تابستان عزیز" و احمد حامد برای فیلمنامه "فقط بیست"، نامزدهای بهترین فیلمنامه بلند ویدئویی هستند.

پیام زین‌العابدینی برای "از ته دل"، احمد حیاتی برای "دفینه"، محمدباقر جعفرزاده برای"سمفونی کلاغ‌ها"، مریم فتحی‌فر برای "سه‌دار" و اکبر تراب‌پور برای "هوای بسته‌بندی شده" نامزدهای بهترین کارگردانی آثار کوتاه ویدئویی هستند.

نامزدهای کارگردانی بهترین اثر پویانمایی نیز محمود سلطان‌پور برای "پرنده و درخت"، علی مفضّلی برای "خروس زری، پیرهن پری"، کار گروهی برای "دخترک ابری"، مهدی خرمیان برای"کیمیاگر"، آزاده معزی برای "من، شاه و بابام" و کیانوش عابدی برای "نوازنده" هستند.

محمدرضا ذهاب برای "عموکیان و بازی خطرناک"، مجتبی مطلبی برای "ردپای زندگی"، رامین رهبر برای "داستان دو خط"، آرش مینابی برای "قلاب راست" و سید مهدی باقرزاده برای "اندازه" نامزدهای بهترین کارگردانی بخش مسابقه سینماگران همدان هستند.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در همدان در حال برگزاری است.