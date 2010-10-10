1500 واحد مسکن مهر در هرمزگان آماده تحویل است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد نصوری عصر یکشنبه در کارگروه مسکن هرمزگان که در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، گفت: هزار و 500 واحد مسکن مهر در استان هرمزگان که 600 واحد در شهرهای زیر 25هزار نفر تا پایان آذرماه و 898 واحد دی ماه امسال افتتاح می شوند.

وی بیان داشت: روند رو به رشد ساخت و تحویل مسکن مهر در هرمزگان و لزوم تقویت توسعه پروژه مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر باید همچنان در هرمزگان ادامه داشته و مسئولان استانی نگذارند مشکلاتی در سر راه این طرح ملی قرار بگیرد.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان تصریح کرد: دستگاه های اجرایی زیربط پروژه مسکن مهر ضمن ایجاد تعامل میان خود، بایستی نسبت به جمع آوری اطلاعات دقیق پیرامون این پروژه و شفاف سازی به منظور رفع معضلات احتمالی اقدام کنند.

نصوری اظهار داشت: تا کنون از هشت هزار و 203 واحد اخذ پروانه شده، هزار و 266 واحد به مرحله نازک کاری رسیده و مابقی با مشکلات عقد قرارداد در اقساط چهار مرحله ای مواجه هستند که رفع مشکلات آنها در اولویت کارگروه مسکن استان هرمزگان قرار رگفته است.

این مسئول با تاکید بر اینکه به لحاظ شرایط اقلیمی، توسعه مسکن مهر در شهرهای مختلف هرمزگان عمدتا بایستی با تراکم کمتری پیگیری شود، تصریح کرد: انجام خدمات زیربنایی نظیر آب و برق باید به موازات انجام مراحل ساخت واحدهای مسکن مهر به مرحله اجرا در آید.

معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: پروژه مسکن مهر "دریا پیشه گان" شامل پنج هزار و 300 واحد طی فاز اول است که نهایتا تا شهریور ماه سال 90 آماده بهره برداری می شود و پروژه 96 واحدی مسکن مهر تاکسیرانی و 308 واحدی بانک ملی نیز طی دو ماه آینده به بهره برداری می رسند.