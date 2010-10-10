شکست دادن پرسپولیس شیرین و دلچسب بود/ فدراسیون منافع ما را در نظر بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورغلامی که پس از پیروزی 3 بر 2 عصر امروز یکشنبه تیمش برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: خدا را شاکرم که این پیروزی بزرگ را نصیب تیم ما و مردم خوب بندرانزلی کرد.

پورغلامی ادامه داد: می دانستیم که بازی سخت و دشواری برابر پرسپولیس پیش رو داریم اما خوشحالم که توانستیم در این بازی به پیروزی برسیم و سه امتیاز شیرین و دلچسب کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان در ادامه خاطرنشان کرد: درست است که ما پیروزی خوبی کسب کردیم اما بازیکنان باید این پیروزی را به فراموشی بسپارند و به فکر دیدار برابر ذوب آهن باشند. ما باید از امروز روی این بازی تمرکز کنیم چرا که دیدار سختی برابر ذوب آهن پیش رو داریم.

پورغلامی از انگیزه بالای بازیکنانش به عنوان عامل اصلی رسیدن به پیروزی برابر پرسپولیس یاد کرد و گفت: اصولا همه بازیکنان برابر استقلال و پرسپولیس انگیزه بالایی دارند و این کمک می کند تا بهتر نتیجه بگیرند.

سرمربی ملوان با انتقاد از همکاری نکردن فدراسیون فوتبال با باشگاه ها گفت: ما از فدراسیون فوتبال انتظار داریم منافع باشگاه ها را هم در نظر بگیرید و زمانی که تیم ملی رویداد یا بازی تدارکاتی مهمی ندارد بازیکنان تیم ها را همراه خود نبرد. ما برای این بازی دو مهره اصلی خود را در اختیار نداشتیم که امیدوارم از این پس منافع باشگاه ها بیشتر در نظر گرفته شود.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی در هفته دهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز یکشنبه در ورزشگاه آزادی با پیروزی 3 بر 2 ملوان به پایان رسید.