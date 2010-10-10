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۱۸ مهر ۱۳۸۹، ۲۱:۰۳

اردشیر پور نعمت:

شکست دادن پرسپولیس در آزادی کار سختی بود/ مازیار فرزند ملوان است

شکست دادن پرسپولیس در آزادی کار سختی بود/ مازیار فرزند ملوان است

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی پیروزی تیم فوتبال این باشگاه برابر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی را کاری بسیار ارزشمند اما سخت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر پورنعمت بعد از پیروزی تیمش برابر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر دو تیم خوب بازی کردند اما باید قبول کرد پرسپولیس تیم بزرگی است که شکست دادن آزادی سخت و نتیجه ای بسیار ارزشمند است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشد ما در این دیدار در غیاب دو بازیکن امید خود که برای همراهی تیم فوتبال امید ایران در جمع ما حضور نداشتند، در این بازی به میدان آمدیم.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی در ادامه در مورد دلایل پیروزی تیمش برابر پرسپولیس تاکید کرد: بازیکنان ما با تاکتیکی حساب شده و با برنامه‌ای که از سوی کادر فنی به آنها دیکته شده بود، توانستند در این دیدار به پیروزی دست یابند.

پورنعمت در پایان در مورد اعتراض هواداران ملوان به مازیار زارع گفت: مازیار فرزند ملوان است اما از شما می‌خواهم آن 2-3 نفر آخر بازی که علیه این بازیکن شعار دادند، را نبیبنید و هزار نفری را ببینید که در ابتدای مسابقه این تیم را تشویق کردند. از شما می‌خواهم در این مواقع زیبایی ها را ببینید.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان در چارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که یکشنبه شب در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با برتری 3 بر 2 ملوان به پایان رسید.
 

کد مطلب 1168195

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