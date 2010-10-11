اسکله هزار تنی بندر چوئبده به بهره برداری می رسد

سیاوش خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان اظهار داشت: عملیات ساخت این اسکله از سال گذشته آغاز شد و هم اکنون بیش از 98 درصد پیشرفت دارد.

خدابخشی با اشاره به اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار از اعتبارات سازمان بنادر و دریانوردی برای ساخت اسکله هزار تنی بندر چوئبده افزود: قرار است این طرح بیست و هفتم مهرماه ،همزمان با سالروز میلاد امام هشتم به بهره برداری برسد.



وی با بیان اینکه سالانه حدود 40 هزار تن کالای غیرنفتی از این بندر صادر می شود، گفت: با بهره برداری از این اسکله روند صادرات کالاهای غیرنفتی به ویژه دام زنده، آبزیان و محصولات دامی و گیاهی از بندر چوئبده شتاب خواهد گرفت.



خدابخشی افزود: بیش از 90 درصد حجم تجارت خارجی از این بندر با کشور کویت صورت می گیرد.



درعین حال معاون دریایی و بندری اداره کل بنادرو دریانوردی استان خوزستان نیز گفت: یک فروند بویه در مسیر دسترسی به بندر چوئبده واقع در جنوب غربی بندر آبادان به آب انداخته شد.



خجسته افزود: بندر چوئبده به عنوان یکی از بنادر تابعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان است که از لحاظ تجاری نقش مهمی در امرار معاش مردم منطقه چوئبده دارد.



خجسته با اشاره به اینکه کانال دسترسی این بندر از لحاظ استراتژیک محل استقرار نیروهای نظامی است، بر لزوم وجود آبراهی ایمن با علائم کمک ناوبری مناسب برای تردد شناورهای عبوری تاکید کرد.



وی خاطرنشان کرد: پس از تحقیق و کارشناسی و با مطالعات انجام شده در رودخانه بهمنشیر، پروژه مورد نظر تعریف شد و اولین فاز آن با نصب علائم کمک ناوبری به پایان رسید.



خجسته گفت: به منظور انجام این عملیات با هماهنگیهای به عمل آمده با بندر چوئبده و نیروی دریایی ارتش بازدید میدانی از منطقه به عمل آمد و پس از بررسیهای انجام شده و نقشه های هیدروگرافی موجود نقاط مورد نظر جهت بویه اندازی و کوبش بیکن مشخص شد.



وی در خصوص عملیات بویه گذاری در این مسیر گفت: با اعزام کشتی بویه گذار مهر به منطقه در فاز اول یک فروند بویه سبز رنگ به آب انداخته شد.



خجسته در ادامه با اشاره به اینکه در فاز بعدی این پروژه تعداد چهار عدد بیکن در مسیر مورد نظر استقرار خواهد یافت، خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزیهای انجام شده در فازهای بعدی با تامین اعتبار انجام شده از طریق سازمان مطابق استانداردهای انجمن بین المللی، چراغهای دریایی علامت گذاری کانال به طور کامل انجام شده و برای استفاده ایمن دریانوردان به بهره برداری خواهد رسید.



چوئبده در سال 1387 از روستا به شهر تبدیل شد. بندر استراتژیک چوئبده در نزدیکی دهانه آبراه بهمنشیر قرار دارد و نزدیکترین بندر کشور به کویت به شمار می رود.



چوئبده با هشت هزار نفر جمعیت در 30 کیلومتری جنوب آبادان و در غرب بهمنشیر واقع است.