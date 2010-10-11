جشنواره بین المللی آش سال آینده در زنجان برگزار می شود

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با یادآوری اینکه در حال حاضر ظرفیت های موجود در شهر زنجان توانایی برگزاری جشنواره آش و آشپزی را به شکل گسترده دارد افزود: استقبال گسترده از جشنواره آش و اشپزی ایررنی امسال فراتر از انتظار بود و توانست نقش مهمی در جذب گردشگر از داخل و خارج استانی داشته باشد.

وی با بیان اینکه ظرفیت های زیر ساختی در سطح شهر زنجان توانایی پذیریش میهمانان شرکت کننده و گردشگران برای حضور در جشنواره آش و آشپزی را دارد ادامه داد: با استقبال گسترده صورت گرفته از پنجمین جشنواره آش و آشپزی در تلاش هستیم سال آینده جشنواره آش و آشپزی ایرانی را در قالب گسترده و بین المللی برگزار کنیم.

الهی در ادامه با بیان اینکه در جشنواره آش امسال بخش مهمی ازغرفه ها به صنایع دستی و بحث فروش این آثار اختصاص یافته بود افزود: خوشبختانه امسال استقبال گسترده از صنایع دستی استانهای مختلف کشور صورت گرفت و غرفه داران فروش خوبی در زمینه صنایع دستی داشتند.

مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان زنجان تعداد بازدیدکنندگان پنجمین جشنواره آش در هر روز را بین 60 الی 100 هزار نفر عنوان کرد و افزود: استقبال بازدیدکنندگان از این جشنواره در نوع خود بی نظیر بود و به همین علت مدت برگزاری آن به مدت چند روز تمدید شد.