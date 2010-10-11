مطیع: سنگلج خانه عشق و خانه اول همه هنرمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته مراسم چهل وپنجمین سالروز تاسیس تماشاخانه سنگلج با حضور حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد، احمد مسجد جامعی عضو کمسیون فرهنگی شورای شهر و هنرمندانی چون ایرج راد، کاظم هژیرآزاد، اسماعیل خلج، محمد حسین ناصر بخت، داوود فتحعلی بیگی ، سعدی افشار، پردیس افکاری، امیر دژاکام، هادی مرزبان، فرهاد بشارتی، علی پویان و ... در این تالار برگزار شد.

درابتدای این مراسم که با تاخیر برگزار شد بعد از پخش آیاتی از تلاوت قرآن مجید و پخش نماهنگی از هنرمندانی که در طول سالها در این تالار فعالیت داشتند ونماهنگ بازسازی تالار سنگلج در سال 86 محمد مطیع هنرمند پیشکسوت تئاتربه روی صحنه آمد و بعد از خوش آمد گویی گفت: این تالار با عشق ساخته شده است و زمانی که این سالن در حال ساخت بود همه هنرمندانی که عاشق تئاتر بودند لحظه به لحظه قلبشان می‌تپید و خوشحال بودند که قرار است یک سالن تئاتر واقعی داشته باشند.

وی ادامه داد: اگر به هر دلیل ساخت این سالن به تعویق می‌افتاد و یا متوقف می‌شد اشک از چشمان همه این افراد سرازیر می‌شد. بسیاری از این هنرمندان جوانی‌‌شان را در این تالار گذاشتند. اینجا خانه عشق است. خانه من و خانه هنرمندان. من آرزو می‌کنم که جوانان در این تالار فعالیت می کنند. ما از جوانان قدیم این تالار را تحویل گرفتیم وآن را به دست جوانان سپردیم. امیدوارم آنها هم این تالار را به جوانان منتقل کنند.

پس از آن مطیع پیامی را از جانب حمیدرضا نعیمی که به مناسبت 45 سالگی سنگلج نوشته بود را قرائت کرد. پس از آن نمایش پیش‌پرده‌خوانی اجرا شد که به زبان طنزمسائلی انتقادی را درباره تئاتر کشور مطرح می کرد. حمید شاه آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در میانه این مراسم به همراه همراهانش سالن سنگلج را ترک کرد.

در ادامه این مراسم علی معصومی مجری مراسم بعد از تشکر از حضور حاضران از اتابک نادری مدیرتالار سنگلج دعوت کرد که روی صحنه حاضر شود. نادری درباره تالار سنگلج گفت: سال گذشته بعد 12 اجرا که از نمایش "هاملت با سالاد فصل" هادی مرزبان گذشت حدود 20 هزار نفر از این تئاتر دیدن کردند که نشان از استقبال مخاطبان از دیدن نمایش در این تالار را دارد.

وی ادامه داد: برای بازسازی و به روز سازی این تالار تلاش های فراوانی انجام شده است. به تازگی سرویس دیجیتالی نور، دستگاه‌‌های کامپیوتری برای این تالار خریداری شده است. من از این بابت به خود می‌بالم که مدیران شهرداری به خصوص شهرداری ناحیه 2 کمک و حمایت فراوانی کردند.

پس از صحبتهای نادری قطعه‌ای از نمایش"چوب به دست های ورزیل" نوشته غلامحسین ساعدی اجرا شد و بعد از آن فیلم مستند"بردی از یادم" که مستندی از عکس‌های قدیمی دهه 30 و 40 تتئاترایران از لاله زار تا سنگلج پخش شد. در ادمه وله‌ای از محمد ورشوچی برای تقدیر از محمد ورشوچی به پاس یک عمر فعالیت هنری پخش شد. ورشوچی به دلیل کسالت و بیماری در سالن حضور نداشت.

در ادامه از ایرج راد، محمد مطیع، اسماعیل خلج، دکتر مسجد جامعی ، دکتر طباطبایی مشاور شهردار تهران، کاظمی معاون فرهنگی شهرداری منطقه و اتابک نادری روی صحنه آمدند و از مجموعه صحنه‌‌های ماندگار که شامل عکس‌‌های قدیمی به مناسبت 45 سالگی سنگلج بود رونمایی کردند.

پس از این برنامه مراسم اهدا جوائز به هنرمندانی که در طول یک سال گذشته در این تالار اجرا داشتند برگزار شد. جوائز این برنامه شامل لوح سپاس و یادبود به مناسبت 45 سالگی تالار سنگلج همراه با یک سکه بود.

لوح یادبود و یک سکه به مناسبت 11 سال فعالیت مطبوعاتی در زمینه تئاتر و انعکاس اخبار سنگلج به فروغ سجادی اهدا شد.

به پاس درج اخبار و گفتگوهای تئاتری لوح تقدیر و یک سکه به امید بی نیاز اهدا شد.

به پاس عکاسی از اجراهای روی صحنه لوح سپاس و سکه به مانی لطفی زاده اهدا شد.

لوح یادبود وسکه به هادی مرزبان برای اجرای تئاتر "هاملت با سالاد فصل" تعلق گرفت.

لوح تقدیر وسکه به رضا شفیعیان و شهاب الدین حسین پور برای اجرای"پیشنهاد سرآشپز" اهدا شد.

جایزه فعالترین بازیگر در عرصه نمایش ایرانی به مجید فروغی تعلق گرفت که از سال گذشته 5 اجرا روی صحنه داشته است.

در پایان مراسم طبق رسم سالهای گذشته همه هنرمندان حاظردرسالن روی صحنه حاظر شدند وعکس یادگاری گرفتند.





