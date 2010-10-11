امیر مهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شکست سنگین تیم فوتبال استیل آذین برابر سپاهان در اصفهان گفت: تیم ما در روزی که خوب نبود، شکست خورد. برد و باخت هم در فوتبال وجود دارد.

وی در مورد بحث مطرح شده در خصوص اینکه بازیکنان استیل آذین در این بازی عملکرد مشکوکی داشتند، اضافه کرد: نمی‌دانم چرا تا استیل آذین نتیجه نمی‌گیرد، چنین مسائل حاشیه ای را علیه بازیکنان تیم مطرح می‌‎کنند. در بازی با سپاهان بازیکنان تلاش خود را انجام دادند اما در نهایت نتیجه غیر منتظره ای در این دیدار بدست آمد.

سرپرست باشگاه استیل آذین با تاکید بر اینکه از روزی که آمده است تیم شرایط خوبی نداشت و با مشکلات زیادی مواجه بود، اظهار داشت: قرار است در نشست امروز هیئت مدیره باشگاه وضعیت کلی تیم و کادر فنی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات کلی در خصوص تیم اتخاذ شود تا این مشکلات را به حداقل برسانیم.

وی با بیان اینکه مصدومیت زنیدپور و غیبت بازیکنان اصلی تیمش در این بازی محسوس بود، تاکید کرد: در حالیکه تیم ما پس از مسابقه با صنعت نفت آبادان به شرایط مطلوب بازگشته بود و نفرات تیم در بهترین وضعیت خود بودند، تعطیلی لیگ باعث شد بازیکنان تیم ما از آن شرایط مطلوب فاصله گرفته و در نهایت نتوانند برابر سپاهان عملکرد خوبی داشته باشند.

مهریزی اضافه کرد: این نتایج محصول به تعویق افتادن مسابقات لیگ است زیرا لزومی نداشت تیم ملی با همه نفراتش در تورنمنتی مانند رقابت‌های غرب آسیا شرکت کند. متاسفانه باشگاه‌ها برای جذب بازیکنان پول می‌دهند و آنها را سالم به تیم ملی تحویل می‌دهند اما مصدوم پس می‌گیرند.

وی در این خصوص تصریح کرد: به هرحال خواسته‌های مسئولان فوتبال و تیم ملی مهمتر از باشگاه‌هاست. باشگاه‌ها هم که برای پرورش یا جذب بازیکن هزینه نمی‌کنند، حتما از در و دیوار برایشان پول می‌ریزد تا هزینه بازیکنان را پرداخت کنند!

سرپرست باشگاه استیل آذین با اشاره به اینکه صحبت کردن در خصوص این مسائل هیچ فایده ای ندارد، در پایان گفت: خوب حتما کسب مقام ارزشمند در تورنمنت غرب آسیا! مهمتر از وضعیت باشگاه‌ها و حضور بهتر تیم‌ها در مسابقات است.