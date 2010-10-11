  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ مهر ۱۳۸۹، ۸:۳۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

- رئیس جمهور آلمان فردا به روسیه سفر خواهد کرد.

- ارتش رژیم صهیونیستی از تصمیم خود مبنی بر افزایش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین خبر داد.

- وزارت خارجه رژیم صهیونیستی یعقوب امیتای را به عنوان سفیر جدید این رژیم در مصر تعیین کرد.

- "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی یائیر ناوه را به عنوان معاون رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم انتخاب کرد.

- وزیران دفاع آمریکا و چین در دیدار قریب الوقوع با یکدیگر بهبود روابط نظامی دو کشور را بررسی خواهند کرد.

- آمار تلفات سیل در اندونزی به144 نفر و مفقود شدن 103 نفر افزایش یافت.

- "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان مذاکره با طالبان را تایید کرد.

- ارزش دلار در بازارهای آسیایی به پایین ترین سطح در برابر ین طی 15 سال اخیر سقوط کرد.

- "هیلاری کلینتون" فردا سفر دوره ای خود را به کشورهای حوزه بالکان آغاز می کند.

- نتایج یک بررسی نشان داد که مسلمانان در بریتانیا پایین ترین میزان استخدام را دارا می باشند.

-  با شمارش آرا انتخابات پارلمانی قرقیزستان حزب باقیف از شانس بیشتری برای بازگشت به عرصه قدرت برخوردار است.

کد مطلب 1168270

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها