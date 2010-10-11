عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- رئیس جمهور آلمان فردا به روسیه سفر خواهد کرد.
- ارتش رژیم صهیونیستی از تصمیم خود مبنی بر افزایش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین خبر داد.
- وزارت خارجه رژیم صهیونیستی یعقوب امیتای را به عنوان سفیر جدید این رژیم در مصر تعیین کرد.
- "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی یائیر ناوه را به عنوان معاون رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم انتخاب کرد.
- وزیران دفاع آمریکا و چین در دیدار قریب الوقوع با یکدیگر بهبود روابط نظامی دو کشور را بررسی خواهند کرد.
- آمار تلفات سیل در اندونزی به144 نفر و مفقود شدن 103 نفر افزایش یافت.
- "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان مذاکره با طالبان را تایید کرد.
- ارزش دلار در بازارهای آسیایی به پایین ترین سطح در برابر ین طی 15 سال اخیر سقوط کرد.
- "هیلاری کلینتون" فردا سفر دوره ای خود را به کشورهای حوزه بالکان آغاز می کند.
- نتایج یک بررسی نشان داد که مسلمانان در بریتانیا پایین ترین میزان استخدام را دارا می باشند.
- با شمارش آرا انتخابات پارلمانی قرقیزستان حزب باقیف از شانس بیشتری برای بازگشت به عرصه قدرت برخوردار است.
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