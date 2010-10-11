مهمترین عناوین روزنامه های صبح دوشنبه کشور

ایران :

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: تجدید نظر تهران در روابط اقتصادی با تحریم کنندگان

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد؛ بیمه واحدهای مسکونی با 5 هزار تومان

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: محدودیت سرعت اینترنت از 3 ماه دیگر برطرف می‌شود

مدیر طرح خرید اعتباری کارمندان: کارت خرید اعتباری 800 هزار فرهنگی آماده شد

تفاهم:

رئیس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: پرداخت تسهیلات یارانه‌های به صنعتگران

اینترنت 10 مگابیتی به خانه‌ها می‌آید

8 بانک خارجی در راه ایران

تجهیز تمامی محصولات ایران خودرو به سیستم ای بی اس

جام جم :

مصدومان رانندگی؛ قربانی تخلف بیمه‌ها

با دستور رئیس مجلس؛ انحصار چاپ آگهی‌های دولتی لغو شد

پروژه‌های فاقد ارزیابی زیست محیطی متوقف می‌شود



جوان:

وزیر اطلاعات از شناسایی و کنترل ویروس ضد برنامه هسته‌ای ایران خبر داد؛ کشف ویروس جاسوس

اردوکشی فامیلی برای دلار 1060 تومانی

بازخوانی پرونده سرقت مجسمه‌های پایتخت



حمایت:

انتقاد شدید رئیس دستگاه قضا از حقوق بشر لیبرالی غرب

توقف ساخت جاده جنگل ابر

سایه سنگین گرانی بر بازار لوازم خانگی



خراسان:

رئیس قوه قضاییه: جدیت ایران در برخورد با فاجعه کهریزک را با عملکرد آمریکا در "ابوغریب" و "گوانتانامو" مقایسه کنید

نامه کمیسیون امنیت ملی مجلس به رئیس جمهور برای ضرورت اطلاع رسانی درباره هدفمند کردن یارانه‌ها

در جلسه شورای عالی مسکن؛ رئیس جمهور: مسکن باید از فهرست دغدغه‌های مردم خارج شود



دنیای اقتصاد:

صف‌های خرید ارز کاهش یافت؛ بازار دلار به سوی آرامش

افت 5/1 درصدی بورس تهران از مرز 19 هزار

آمادگی 1+5 برای مذاکره با ایران



شرق:

مقام معظم رهبری: وقف دانشگاه آزاد صحیح نیست

هاشمی یزدی را به خاطرات 68 ارجاع داد

آمریکا در واکنش به اعلام آمادگی ایران برای مذاکره با 1+5؛ ایران زمان و مکان را مشخص کند



صبح اقتصاد:

شکست حباب قیمت‌ها با بورس کالا

انتقاد وزیر اقتصاد از رویکرد تبعیض آمیز بانک جهانی در قبال ایران؛ تناقض بیش از حد در قانون و اجرای آن

بدهی بیمارستان‌ها پرداخت شد



فرهیختگان:

اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای مذاکره هسته‌ای؛ ایران تاریخ مذاکره را اعلام کند

دغدغه بزرگترین واگذاری؛ ابهام در سودآوری سهام عدالت

رئیس جمهور: تخلف از قانون امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد

کیهان:

رهبر معظم انقلاب: وقف دانشگاه آزاد اسلامی شرعی و قانونی نیست

عسکری: قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون تبعیض اجرا می‌شود

برهان‌الدین ربانی مامور مذاکره با طالبان شد



گسترش صنعت:

چگونگی حمایت از واحدهای بزرگ صنعتی اعلام شد؛ پرداخت 80 درصد هزینه افزایش بهره‌وری در قالب تسهیلات

صفهای خرید ارز کوتاه شد

با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صنایع و معادن؛ کارخانه 4 هزار تنی سیمان جوین به بهره‌برداری رسید

همشهری:

سازمان امور مالیاتی: مالیات بر ارزش افزوده، تبعیض بردار نیست

از هفته آینده؛ واحدهای صنعتی آسیب پذیر تسهیلات یارانه‌ای می گیرند

وعده رئیس سازمان جنگل ها و مراتع: رویشگاه‌های جنگلی ابر و دنا مصون می‌مانند