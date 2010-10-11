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۱۹ مهر ۱۳۸۹، ۸:۴۶

مهمترین عناوین روزنامه های صبح دوشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح دوشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز دوشنبه 19 مهر بدین شرح است.

ایران :
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: تجدید نظر تهران در روابط اقتصادی با تحریم کنندگان
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد؛ بیمه واحدهای مسکونی با 5 هزار تومان
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: محدودیت سرعت اینترنت از 3 ماه دیگر برطرف می‌شود
مدیر طرح خرید اعتباری کارمندان: کارت خرید اعتباری 800 هزار فرهنگی آماده شد

تفاهم:
رئیس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: پرداخت تسهیلات یارانه‌های به صنعتگران
اینترنت 10 مگابیتی به خانه‌ها می‌آید
8 بانک خارجی در راه ایران
تجهیز تمامی محصولات ایران خودرو به سیستم ای بی اس
 
جام جم :
مصدومان رانندگی؛ قربانی تخلف بیمه‌ها
با دستور رئیس مجلس؛ انحصار چاپ آگهی‌های دولتی لغو شد
پروژه‌های فاقد ارزیابی زیست محیطی متوقف می‌شود

جوان:
وزیر اطلاعات از شناسایی و کنترل ویروس ضد برنامه هسته‌ای ایران خبر داد؛ کشف ویروس جاسوس
اردوکشی فامیلی برای دلار 1060 تومانی
بازخوانی پرونده سرقت مجسمه‌های پایتخت

حمایت:
انتقاد شدید رئیس دستگاه قضا از حقوق بشر لیبرالی غرب
توقف ساخت جاده جنگل ابر
سایه سنگین گرانی بر بازار لوازم خانگی

خراسان:
رئیس قوه قضاییه: جدیت ایران در برخورد با فاجعه کهریزک را با عملکرد آمریکا در "ابوغریب" و "گوانتانامو" مقایسه کنید
نامه کمیسیون امنیت ملی مجلس به رئیس جمهور برای ضرورت اطلاع رسانی درباره هدفمند کردن یارانه‌ها
در جلسه شورای عالی مسکن؛ رئیس جمهور: مسکن باید از فهرست دغدغه‌های مردم خارج شود

دنیای اقتصاد:
صف‌های خرید ارز کاهش یافت؛ بازار دلار به سوی آرامش
افت 5/1 درصدی بورس تهران از مرز 19 هزار
آمادگی 1+5 برای مذاکره با ایران
 
شرق:
مقام معظم رهبری: وقف دانشگاه آزاد صحیح نیست
هاشمی یزدی را به خاطرات 68 ارجاع داد
آمریکا در واکنش به اعلام آمادگی ایران برای مذاکره با 1+5؛ ایران زمان و مکان را مشخص کند

صبح اقتصاد:
شکست حباب قیمت‌ها با بورس کالا
انتقاد وزیر اقتصاد از رویکرد تبعیض آمیز بانک جهانی در قبال ایران؛ تناقض بیش از حد در قانون و اجرای آن
بدهی بیمارستان‌ها پرداخت شد
 
فرهیختگان:
اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای مذاکره هسته‌ای؛ ایران تاریخ مذاکره را اعلام کند
دغدغه بزرگترین واگذاری؛ ابهام در سودآوری سهام عدالت
رئیس جمهور: تخلف از قانون امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد
 
کیهان:
رهبر معظم انقلاب: وقف دانشگاه آزاد اسلامی شرعی و قانونی نیست
عسکری: قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون تبعیض اجرا می‌شود
برهان‌الدین ربانی مامور مذاکره با طالبان شد

گسترش صنعت:
چگونگی حمایت از واحدهای بزرگ صنعتی اعلام شد؛ پرداخت 80 درصد هزینه افزایش بهره‌وری در قالب تسهیلات
صفهای خرید ارز کوتاه شد
با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صنایع و معادن؛ کارخانه 4 هزار تنی سیمان جوین به بهره‌برداری رسید
 
همشهری:
سازمان امور مالیاتی: مالیات بر ارزش افزوده، تبعیض بردار نیست
از هفته آینده؛ واحدهای صنعتی آسیب پذیر تسهیلات یارانه‌ای می گیرند
وعده رئیس سازمان جنگل ها و مراتع: رویشگاه‌های جنگلی ابر و دنا مصون می‌مانند
کد مطلب 1168293

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