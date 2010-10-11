مهمترین عناوین روزنامه های صبح دوشنبه کشور

ایران :
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: تجدید نظر تهران در روابط اقتصادی با تحریم کنندگان
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد؛ بیمه واحدهای مسکونی با 5 هزار تومان
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: محدودیت سرعت اینترنت از 3 ماه دیگر برطرف میشود
مدیر طرح خرید اعتباری کارمندان: کارت خرید اعتباری 800 هزار فرهنگی آماده شد
تفاهم:
رئیس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: پرداخت تسهیلات یارانههای به صنعتگران
اینترنت 10 مگابیتی به خانهها میآید
8 بانک خارجی در راه ایران
تجهیز تمامی محصولات ایران خودرو به سیستم ای بی اس
رئیس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: پرداخت تسهیلات یارانههای به صنعتگران
اینترنت 10 مگابیتی به خانهها میآید
8 بانک خارجی در راه ایران
تجهیز تمامی محصولات ایران خودرو به سیستم ای بی اس
جام جم :
مصدومان رانندگی؛ قربانی تخلف بیمهها
با دستور رئیس مجلس؛ انحصار چاپ آگهیهای دولتی لغو شد
پروژههای فاقد ارزیابی زیست محیطی متوقف میشود
مصدومان رانندگی؛ قربانی تخلف بیمهها
با دستور رئیس مجلس؛ انحصار چاپ آگهیهای دولتی لغو شد
پروژههای فاقد ارزیابی زیست محیطی متوقف میشود
جوان:
وزیر اطلاعات از شناسایی و کنترل ویروس ضد برنامه هستهای ایران خبر داد؛ کشف ویروس جاسوس
اردوکشی فامیلی برای دلار 1060 تومانی
بازخوانی پرونده سرقت مجسمههای پایتخت
حمایت:
انتقاد شدید رئیس دستگاه قضا از حقوق بشر لیبرالی غرب
توقف ساخت جاده جنگل ابر
سایه سنگین گرانی بر بازار لوازم خانگی
خراسان:
رئیس قوه قضاییه: جدیت ایران در برخورد با فاجعه کهریزک را با عملکرد آمریکا در "ابوغریب" و "گوانتانامو" مقایسه کنید
نامه کمیسیون امنیت ملی مجلس به رئیس جمهور برای ضرورت اطلاع رسانی درباره هدفمند کردن یارانهها
در جلسه شورای عالی مسکن؛ رئیس جمهور: مسکن باید از فهرست دغدغههای مردم خارج شود
دنیای اقتصاد:
صفهای خرید ارز کاهش یافت؛ بازار دلار به سوی آرامش
افت 5/1 درصدی بورس تهران از مرز 19 هزار
آمادگی 1+5 برای مذاکره با ایران
شرق:
مقام معظم رهبری: وقف دانشگاه آزاد صحیح نیست
هاشمی یزدی را به خاطرات 68 ارجاع داد
آمریکا در واکنش به اعلام آمادگی ایران برای مذاکره با 1+5؛ ایران زمان و مکان را مشخص کند
صبح اقتصاد:
شکست حباب قیمتها با بورس کالا
انتقاد وزیر اقتصاد از رویکرد تبعیض آمیز بانک جهانی در قبال ایران؛ تناقض بیش از حد در قانون و اجرای آن
بدهی بیمارستانها پرداخت شد
فرهیختگان:
اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای مذاکره هستهای؛ ایران تاریخ مذاکره را اعلام کند
دغدغه بزرگترین واگذاری؛ ابهام در سودآوری سهام عدالت
رئیس جمهور: تخلف از قانون امنیت جامعه را به خطر میاندازد
کیهان:
رهبر معظم انقلاب: وقف دانشگاه آزاد اسلامی شرعی و قانونی نیست
عسکری: قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون تبعیض اجرا میشود
برهانالدین ربانی مامور مذاکره با طالبان شد
رهبر معظم انقلاب: وقف دانشگاه آزاد اسلامی شرعی و قانونی نیست
عسکری: قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون تبعیض اجرا میشود
برهانالدین ربانی مامور مذاکره با طالبان شد
گسترش صنعت:
چگونگی حمایت از واحدهای بزرگ صنعتی اعلام شد؛ پرداخت 80 درصد هزینه افزایش بهرهوری در قالب تسهیلات
صفهای خرید ارز کوتاه شد
با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صنایع و معادن؛ کارخانه 4 هزار تنی سیمان جوین به بهرهبرداری رسید
همشهری:
سازمان امور مالیاتی: مالیات بر ارزش افزوده، تبعیض بردار نیست
از هفته آینده؛ واحدهای صنعتی آسیب پذیر تسهیلات یارانهای می گیرند
وعده رئیس سازمان جنگل ها و مراتع: رویشگاههای جنگلی ابر و دنا مصون میمانند
سازمان امور مالیاتی: مالیات بر ارزش افزوده، تبعیض بردار نیست
از هفته آینده؛ واحدهای صنعتی آسیب پذیر تسهیلات یارانهای می گیرند
وعده رئیس سازمان جنگل ها و مراتع: رویشگاههای جنگلی ابر و دنا مصون میمانند
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