سودان افزايش ماموريت نيروهاي اتحاديه آفريقا در دارفور را مي پذيرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مصطفي اسماعيل وزير امور خارجه سودان اعلام كرد كشورش افزايش ماموريتهاي نيروهاي وابسته به اتحاديه آفريقا در منطقه دارفور و از جمله حمايت از غيرنظاميان را مي پذيرد.



اسماعيل كه در محل سازمان ملل متحد در نيويورك با خبرنگاران سخن مي گفت، ادامه داد: تغييرماموريت اين نيروها را مي پذيريم، ماموريت هاي اين نيروها را در زمينه هاي زمينه سازي اطمينان و نظارت بر نيروهاي پليس سودان براي اينكه شبه نظاميان جنجويد را حمايت نكنند، قبول مي كنيم.



وزير امور خارجه سودان همچنين گفت كه دولت خارطوم مانع از افزايش نيروهاي وابسته به اتحاديه افريقا در دارفور حتي تا ميزان پنج هزار نفر نخواهد شد.



يادآور مي شود هم اكنون در حدود 300 نظامي وابسته به اتحاديه آفريقا ماموريت حمايت از 150 ناظر بين المللي بر توافق آتش بس در دارفور را برعهده دارند.



در همين حال سفير سودان در آديس بابا نيزاعلام كرد: دولت خارطوم با اتحاديه آفريقا توافق كرده است تا سه هزار و 500 نظامي و 800 نيروي پليس وابسته به اتحاديه آفريقا در منطقه دارفور واقع در غرب سودان مستقر شوند.



"عثمان سيد " با اعلام اين مطلب به روزنامه " الصحافه" گفت: توافق با اتحاديه آفريقا روز گذشته پنج شنبه ميان صالح فضيل معاون وزيرامورخارجه سودان و سعيد جنيد مذاكره كننده اتحاديه آفريقا در امور صلح و امنيت در پايتخت اتيوپي به امضا رسيد.



سيد ادامه داد: نشست ديگري در نيمه ماه اكتوبر برگزار خواهد شد تا مسئوليت نيروهاي نظامي وابسته اتحاديه آفريقا در دارفور تعريف شود.

