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۱۹ مهر ۱۳۸۹، ۹:۲۰

دوره سطح دو مصححان قرآن کریم برگزار می‌شود

دوره سطح دو مصححان قرآن کریم برگزار می‌شود

معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن الکریم از برگزاری دوره سطح دو مصححان قرآن کریم در موضوعات مختلف ترجمه، تاریخ، مفاهیم و ثبت و ضبط قرآن کریم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حاجی‌شریف معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن الکریم از برگزاری دوره‌های آموزشی سطح دو سازمان دارالقرآن الکریم خبر داد و گفت: این دوره‌ها برای مصححین قرآن از اوایل تابستان آغاز شده است .

معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن یادآور شد: این دوره که هم‌اکنون در حال برگزاری است و حدود سه تا چهار ماه به طول می‌انجامد.

حاجی‌شریف در ادامه اظهار کرد: این دوره در موضوعات مختلفی از جمله ثبت و ضبط و تاریخ و مفاهیم قرآن و ترجمه برگزار شده است.

به گفته وی این دوره‌ها در سه سطح برگزار می‌شوند که هم‌اکنون سطح دو آن در حال برگزاری است و تا کنون آزمون دو درس ثبت و ضبط و تاریخ قرآن گرفته شده و دو درس ترجمه و مفاهیم نیز باقی مانده است.


 

کد مطلب 1168337

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