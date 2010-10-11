به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حاجی‌شریف معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن الکریم از برگزاری دوره‌های آموزشی سطح دو سازمان دارالقرآن الکریم خبر داد و گفت: این دوره‌ها برای مصححین قرآن از اوایل تابستان آغاز شده است .

معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن یادآور شد: این دوره که هم‌اکنون در حال برگزاری است و حدود سه تا چهار ماه به طول می‌انجامد.

حاجی‌شریف در ادامه اظهار کرد: این دوره در موضوعات مختلفی از جمله ثبت و ضبط و تاریخ و مفاهیم قرآن و ترجمه برگزار شده است.

به گفته وی این دوره‌ها در سه سطح برگزار می‌شوند که هم‌اکنون سطح دو آن در حال برگزاری است و تا کنون آزمون دو درس ثبت و ضبط و تاریخ قرآن گرفته شده و دو درس ترجمه و مفاهیم نیز باقی مانده است.



