اسیر زن فلسطینی: نمی دانستم کنارم چه می گذرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الانتقاد، یکی از سربازان صهیونیست اخیرا تصویری ویدیویی را با عنوان "فیلم سرگرم کننده رقص سرباز اسرائیلی کنار یک زن تروریست عرب" در شبکه یوتیوب قرار داده بود. در این تصاویر این نظامی صهیونیست با بی شرمی تمام دور یک زن چشم و دست و پا بسته فلسطینی در حال رقصیدن بود.

یک هفته از آن وقایع "احسان دبابسه" اسیر زن فلسطینی که در آن تصاویر مورد اهانت قرار گرفته بود متوجه شده که در در آن روز چه اتفاقاتی رخ داده است.

وی در این باره می گوید: چشمانم را بسته بودند و نمی دانستم سربازی که در کنارم بود چه می کرد. اما صدای نظامیانی را می شنیدم که می خندیدند و آواز می خواندند.



دبابسه در ادامه افزود: نظامیان صهیونیست در روز 11 دسامبر 2007 پس از حمله به منزل ما در الخلیل (جنوب کرانه باختری) من را دستگیر کردند و سه روز در زندان انفرادی عیتصون بسر بردم.

اسیر زن فلسطینی تاکید کرد: من در خانه خود دستگیر شدم و این عمل توهین آمیز پس از انجام تحقیقات و در زمان انتقال به زندان انفرادی رخ داده است. آنها چشمانم را بسته بودند و دور من می رقصیدند و می خندیدند. من صدای آنها را می شنیدم و حتی متوجه شدم که در حال فیلمبرداری هم هستند.

احسان دبابسه افزود: زمانی که خواستم چشم بند را از چشمانم باز کنم یکی از نظامیان صهیونیست با قنداق تفنگش به سرم ضربه ای وارد آورد و مرا مجبور کرد چشم بند را روی چشمانم بگذارم.

وی ادامه داد: هنگامی که تصاویر را دیدم واقعا شوکه شده و احساس کردم مورد توهین و ظلم بزرگی قرار گرفته ام تا جایی که نتوانستم شب راحت بخوابم چون فکر نمی کردم واقعه به این زشتی در کنارم رخ داده باشد.

"عیسی قراقع" وزیر امور اسرا و آزادگان فلسطینی با تاکید بر اینکه واقعه ای که برای احسان دبابسه (اسیر زن فلسطینی) و قبل از آن توسط نظامی زن صهیونیست در اهانت به فلسطینیان رخ داده است، نخستین مورد از این اقدامات صهیونیستها نیست، افزود: این مسائل نشان می دهد ارتش اسرائیل با نژادپرستی تمام به پایین ترین سطح اخلاقی سقوط کرده است و با اقدامات سادیسمی تمامی اصول حقوق بشری را زیر پا می گذارد.