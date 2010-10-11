ارکان زیست محیطی جهان در حال تخریب است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، لو یان بعد از ظهر یکشنبه در در کارگاه بینالمللی گامی به سوی مدیریت پایدار تالابها با اشاره به در معرض تهدید بودن تمام تالابهای جهان، افزود: هم اکنون در مناطق مختلف جهان حتی در کشورهای توسعه یافته نیز تالاب ها در معرض تهدیدهای انسانی و طبیعی بوده که باید جهت احیای این زیست بومها تمام مسئولان امور محیط زیست با یکدیگر مشارکت کنند.
وی قطع بیرویه درختان، استفاده غیرقانونی از آب تالاب ها، مصرف بیرویه از آب سدها را مهمترین چالش های پیش رو برای حراست از محیط زیست دانست و بیان داشت: از این رو برای برطرف کردن مشکلات موجود باید مسئولان ملی و بینالمللی در سطح کلان با تخصیص اعتبار مورد نیاز، سیاستگذاری و تجربیات و علوم خود را به یکدیگر منتقل کنند.
مشاور ارشد کنوانسیون بینالمللی رامسر برگزاری کارگاههای بینالمللی با حضور سران کشورهای مختلف را فرصت مناسب برای تبادل عقاید عنوان کرد و اظهار داشت: متولیان امور محیط زیست باید در این قبیل همایشها پیرامون عملکرد خود در گذشته به بحث و بررسی پرداخته و همچنین با تبادل نظر به دنبال راهکارهای جدید بوده، تا خروجی این کارگاهها قابل استفاده در محیط زیست باشد.
یان، تالاب را یکی از مهمترین منابع طبیعی برای توسعه همهجانبه کشور دانست و خاطر نشان کرد: در تالاب ها ظرفیتهای بی بدیل جهت توسعه اقتصاد، میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت وجود دارد که اگر با سرمایهگذاری و برنامهریزی برای نجات تالابها اقدام شود کشورها به پیشرفت، عمران و آبادانی نزدیک میشود.
ایران پیشگام حراست از تالابها است
این مقام مسئول، ایران را یکی از پیشگامان حراست از تالابها عنوان کرد و افزود: ایران به خاطر داشتن بیش از 70 تالاب ملی و بینالمللی با راهاندازی کنوانسیون بینالمللی رامسر یکی از موفقترین و دلسوزترین کشورها در حفاظت از تالابها محسوب میشود.
یان ادامه داد: مسئولان ایران تلاشهای زیادی را برای توسعه علمی و تکنیکی این کنوانسیون انجام داده و همکاری بسیاری از کشورها را در این ارتباط جلب کردند، تا جایی که در ابتدای راه اندازی این کنوانسیون فقط 18 کشور زیر نظر این کنوانسیون فعالیت می کرده ولی هم اکنون 160 کشور با پذیرش این اصول در پیشبرد اهداف زیستمحیطی خود تلاش میکنند.
مشاورارشد کنوانسیون بینالمللی رامسر اظهار داشت: هم اکنون کنوانسیون رامسر بیش از هزار و 890 مجموعه مختلف در زمینههای مطالعاتی، تحقیقاتی و عملیاتی راهاندازی کرده و هر سال کارگاه های آموزشی مختلفی را برای آگاهسازی مردم با مسائل زیست محیطی و ساماندهی حرکتهای مردمی برپا می کند.
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