به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست بهرام عظیمی و حسین ضیایی حضور دارند و جایگاه انیمیشن در سینمای ایران را تحلیل و بررسی میکنند. نشست داوران جشنواره هم امروز ساعت 19 در سینما کانون برگزار میشود. پس از نمایش فیلم سینمایی "خانه امن است" به کارگردانی ناصر رفائی نشست نقد و بررسی این فیلم با حضور کارگردان و عوامل ساعت 11 در سینما کانون برگزار میشود.
دیشب به دلیل استقبال از نشست تخصصی مشکل اکران در سینمای کودک، این جلسه که با حضور وحید نیکخواه آزاده، داریوش بابائیان، علیرضا سبط احمدی و حسین سلطان محمدی برگزار شد، تا ساعت یک و نیم بامداد ادامه پیدا کرد.
نظر شما