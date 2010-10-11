تیم روئینگ بانوان آذربایجان غربی مقام سوم کشوری را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در پایان این دور از رقابتها در رشته تکنفره سبک وزن، زهرا فرجی از آذربایجان غربی با زمان 11.20.01دقیقه، نسیم عفتی از مازندران با زمان 11.33.73 دقیقه و سعیده امیر شکری از تهران با زمان 12.06.78 دقیقه اول تا سوم شدند.

در رشته یکنفره سنگین وزن زیر 22 سال نیز لادن نائبی از گیلان الف اول، مبینا بختیاری از توابع تهران دوم و رویا عباسی از آذربایجان غربی در رده سوم جای گرفت.

در رده بندی تیمی نیز تهران توابع با 23 امتیاز قهرمان شد، گیلان با 18 امتیاز در رده دوم جای گرفت و مازندران و آذربایجان غربی با 14 امتیاز مشترکا سوم شدند.

تیم های البرز با 9 امتیاز، گیلان ب با پنج امتیاز، آذربایجان شرقی با سه امتیاز و فارس و تهران با یک امتیاز در رده های بعدی قرار گرفتند.

در مسابقات روئینگ قهرمانی بانوان جوانان کشور 37 قایقران از تیمهای تهران، خوزستان، آذربایجان شرقی، البرز، گیلان، آذربایجان غربی، زنجان، مازندران، تهران توابع و چهارمحال و بختیاری حضور داشته و در رشته های تکنفره سنگین و سبک وزن به مصاف هم رفتند.