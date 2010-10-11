چنار 1200 ساله نصرآباد در چند قدمی مرگ

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، درخت چنار 1200 ساله نصرآباد یکی از درختان دیرزیست به شمار می رود و به لحاظ فرهنگی و طبیعی از ارزش خاصی برخوردار است.

در مجموع استان یزد را می توان سرزمین درختان کهنسال خواند زیرا تاکنون بیش از 50 درخت کهنسال در آن شناسایی شده است اما متاسفانه معروفترین این درختان طی سالهای اخیر در معرض آسیبهای جدی قرار گرفته اند.

هنوز مشکلات پیرامون سرو کهنسال ابرکوه پایان نیافته و هنوز راه حل حفظ اصولی درختان کهنسال طبس اجرایی نشده که درخت چنار نصرآباد هم، اکنون در معرض خطر قرار گرفته است.

این درخت سالها پیش دچار آتش سوزی شد اما تنه آن هنوز باقی است و شاخه های تنومند آن هنوز حکایت از 1200 ساله بودن دارند اما این شاخه ها نیز اکنون در معرض شکسته شدن هستند.

یک عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: چنار نصرآباد با محیط تنه 9.5 متر و ارتفاع نزدیک به 20 متر یکی از درختان کهنسال و دیرزیست استان یزد محسوب می شود که نظیر سایر درختان کهنسال از ارزشهای طبیعی و فرهنگی خاصی برخوردار است.

چنار 1200 ساله نصرآباد حدود 50 سال پیش دچار آتش سوزی شد اما تنه و برخی شاخه های آن هنوز باقی مانده است.

محمدهادی راد افزود: این درخت در 50 سال پیش دچار آتش سوزی شده اما تنه اصلی آن باقی مانده و هر کدام از شاخه ها 50 سال عمر دارند که به واسطه سنگین شدن شاخه ها احتمال شکستگی آنها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 55 درخت کهنسال در استان یزد شناسایی شده است که هر کدام از آنها به نوعی در معرض آسیب قرار دارد.

راد خواستار توجه بیشتر به این میراث طبیعی ارزشمند شد و افزود: تاکنون مطالعات و اقدامات بسیار خوبی در زمینه شناسایی این درختان کهنسال انجام شده اما حفاظت از آنها به اختصاص اعتبارات و توجه خاص نیاز دارد.

به گزارش مهر، آنچه که اکنون در بسیاری از درختان کهنسال نه تنها در استان یزد بلکه سایر مناطق کشور را نیز بیش از همه تهدید می‌ کند، نداشتن متولی یا برخورداری از چندین متولی برای ساماندهی است.

در مورد برخی درختان کهنسال که به ثبت آثار ملی رسیده اند نیز چندین ارگان مدعی تولیت آن هستند.

میراث فرهنگی، منابع طبیعی، محیط زیست، شهرداری و ... همه از ارگانهای مدعی این تولیت هستند اما پای کار و نگهداری که می رسد، هر یک توپ را به گود دیگری می اندازد و درختان کهنسال باید در انتظار متولی واقعی بمانند.

این امر گاهی تا جایی پیش رفته است که حتی مسئولان منطقه ای را ناچار به هشدار به متولیان امر کرده است.

به عنوان نمونه دهیار منطقه نصرآباد از توابع شهرستان تفت در استان یزد خواستار توجه بیشتر و حفاظت موثر از درخت چنار 1200 ساله نصرآباد شد.

غلامحسین دبیری نژاد گفت: چنار نصرآباد مسن ترین موجود زنده در این منطقه محسوب می شود که از شاخصه های مهمی چون سرسبزی، کهنسالی و .... برخوردار است.

درخت کهنسال چنار نصرآباد با سیم بکسل مهار شده است دهیار نصرآباد

وی افزود: متاسفانه طی روزهای اخیر یکی از شاخه های این درخت کهنسال که توسط سیم بکسل بسته و مهار شده بود به دلیل سنگینی آن شکسته شده است و برخی شاخه های دیگر نیز در شرف شکسته شدن هستند.

وی خاطرنشان کرد: دهیاری نصرآباد تاکنون درخواست های متعددی برای چاره جویی و اقدامات علمی و عملی در راستای حفاظت از این درخت به عمل آورده که متاسفانه تاکنون در این زمینه فعالیت موثری صورت نگرفته است.

به نظر می رسد درختان کهنسال استان یزد آنقدر از اهمیت برخوردار باشند که متولیان امر از نظرات کارشناسانه و سودمند افراد خبره برای حفظ جان این درختان استفاده کنند و اختلاف نظرهای خود در زمینه نگهداری این درختان را کنار بگذارند و همه با هم به حفظ این میراثهای گرانبها بپردازند.