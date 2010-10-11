نیک نژاد معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، براساس اعلام برخی منابع امید نیک نژاد به عنوان گزینه نهایی معاونت سیاسی امنیتی استانداری گلستان مطرح و معرفی شد و مراسم معارفه وی در روزهای آینده برگزار می شود.

اکنون فتح الله نوری به عنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان مشغول بکار است و در دوران فعالیتش منشا تلاشهای فراوانی در این حوزه بوده است.

امید نیک نژاد نیز دارای سوابقی نظیر بخشدار بخش مرکزی قائمشهر، فرماندار شهرستان فریدونکنار است.



همچنین نیک نژاد پیش از این خبرنگار واحد اطلاعات و اخبار سیمای استانی مازندران بود که بعد از آن رئیس باشگاه خبرنگاران جوان شد.

وی چند ماه پس از روی کار آمدن دولت نهم، بخشدار بخش مرکزی قائم شهر شد و اکنون نیز فرماندار فریدونکنار است.