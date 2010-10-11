انگلیسیها از 52 سالگی خندیدن را فراموش می کنند!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه گلامورگان با بررسی دو هزار شهروند انگلیسی دریافتند که انگلیسیها پس از رسیدن به سن 52 سالگی به مردمی "غرولند کن"، "اخمو" و "ترشرو" تبدیل می شوند که در انگلیس به این بیماری "سندروم ویکتور ملدرو" گفته می شود.

"ویکور ملدرو" شخصیت اصلی یک سریال تلویزیونی معروف طنز است که از 1990 تا 2000 از شبکه بی. بی. سی پخش می شد. این شخصیت، نماد یک پیرمرد غرغروی انگلیسی است!

این تحقیقات نشان داد که انگلیسها زمانی که کودک هستند 300 بار در روز می خندند که خندیدن زمانی که وارد 52 سالگی می شوند به تنها 3 بار در روز و پس از 60 سالگی به 5/2 بار در روز کاهش می یابد.

این تحقیقات نشان می دهد که لطیفه ها و گفتارهای طنز که می توانند 54 درصد از نوجوانان را به خندیدن وادار کند موجب خنده تنها 19 درصد از افراد بالای 50 سال می شود.

این محققان کشف کردند که یک سوم افراد بالای 52 سال در یک سال اخیر هیچ لطیفه ای تعریف نکرده اند و 14 درصد از آنها اظهار داشته اند که هرگز در طول زندگی خود یک لطیفه هم تعریف نکرده اند.

در این خصوص لزلی هاربیج، سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت: "این بسیار مهم است که به یاد بیاوریم خندیدن چقدر زیبا است و می تواند راهی درست برای دور شدن از استرس باشد."

براساس گزارش دیلی میل، این تحقیقات همچنین نشان داد که افراد بالای 50 سال به طور متوسط سالی 9/2 نامه اعتراض می نویسند و یک ساعت و 41 دقیقه در روز نگران پول و سلامت خود می شوند.