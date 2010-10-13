تلاش ایران برای دستیابی به فناوریهای کاربردی/ جزئیات 6 طرح کلان ملی

به گزارش خبرنگار مهر، جهان در نیم قرن اخیر شاهد تحولات و دگرگونی های گسترده ای در عرصه علوم و فناوری بوده است. این دگرگونی ها فضای رقابتی در عرصه های علم و فناوری ایجاد کرده است.

همزمان تحولات جهانی در حوزه های مختلف علمی در ایران نیز با ایجاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقداماتی در جهت توسعه فناوری آغاز شد. از آنجا که ماموریت اصلی این معاونت طراحی، برنامه ریزی و ساماندهی حوزه های مختلف علمی و فناوری تعریف شده بود از این رو لازم بود تا بسترهای مناسب در بخشهای مختلف برای پیشرفت و توسعه پایدار علم و فناوری در کشور فراهم شود.



برای این منظور معاونت علمی در سالهای اخیر اقدام به تعریف پروژه های کلان ملی با محوریت رفع نیازهای اساسی کشور در بخشهای صنعتی کرد. اجرای طرحهای بزرگ ملی این امکان را به کشور می دهد که با تعریف و تبیین موضوعات کلیدی و راهبـردی، زمینه های کسب مهارتهای انسانی، تولید علم، اشاعه و گسترش دانش و چگونگی تجاری سازی و تحقق فرایند نوآوری در بخشهای ساخت و تولید، خدمات و کشاورزی را به عنوان همگرایی بین بخش علمی و صنعتی و بهره گیری از دانش ملی برای تبدیل آن به ثروت را فراهم آورد.



بخشی از این طرحهای کلان ملی فناوری شامل موارد زیر می شود:

- طراحی و ساخت شتابگر ملی

- تولید رادیو داروها

- تهیه و تجهیز شناور تحقیقاتی اقیانوس پیما و پایگاه مربوط در خشکی

- کسب دانش فنی و تولید داروها و مواد اولیه وارداتی با همکاری دانشگاه و صنعت

- کسب دانش فنی و انتقال فناوری تولید واکسن آنفولانزا نوع A و فصلی

- طراحی، ساخت و راه اندازی رصدخانه ملی

- طراحی و ساخت راکتور و نیروگاه آزمایشی گداخت

- سلول درمانی و درمان بیماری های صعب العلاج

- طراحی، تجهیز و راه اندازی شبکه ملی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

- شبکه ملی ابررایانش ایران

- کسب و انتقال دانش فنی تولید فرآورده های دارویی دام و طیور و قطع وابستگی به محصولات خارجی

- بهبود صنعت توت فرنگی استان کردستان

- خودروهای هیبریدی



این پروژه ها با اهداف مهمی چون کمک به توسعه فناوریهای دانش بنیان، مشارکت در رفع نیازهای فنی و تخصصی جامعه، مشارکت در تجاری سازی طرحهای تحقیقاتی، مشارکت در انتقال و تولید فناوریهای در حال پیدایش و آینده و فراهم آوردن زیر ساختهای لازم برای انجام طرحهای پایین دستی فناوری و نوآوری در دستور کار معاونت علمی و فناروی ریاست جمهوری قرار گرفت.



مدیریت اجرای طرحهای مصوب بر عهده دستگاه مجری است که از طرف معاونت مشخص شده است. مجری موظف است تا در اجرای طرح از تمام دستگاهها و افرادی که در قرارداد به عنوان همکار مشخص شده اند استفاده کند.

جزئیات 6 طرح کلان ملی

آذرماه سال گذشته طی مراسمی با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری قرارداد اجرایی 6 طرح کلان ملی به امضا رسید. جزئیات این طرحها شامل موارد زیر است:



تولید داروهای وارداتی: دستاوردهای اجرای طرح تولید داروهای وارداتی شامل ایجاد زمینه های لازم برای تولید دانش فنی داروها و قطع واردات حداقل 15 نوع آن و دسترسی آسان و ارزانتر مردم به این داروها می شود. مجری این طرح وزارت بهداشت است و از سوی وزارت بهداشت انجام می شود.



تولید رادیوداروها: به منظور کسب علم و فناوری هسته ای در تولید رادیوداروهای ضروری، افزایش سلامت جامعه، دسترسی بیماران صعب العلاج به داروهای مورد نیاز، کاهش قیمتها و خوداتکایی کشور در تولید انواع رادیوداروها، تولید رادیوداروها به عنوان طرح ملی مطرح شد که به وسیله پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی و با همکاری وزارت بهداشت اجرایی می شود.



تهیه شناورهای تحقیقاتی اقیانوس پیما: اجرای طرح تهیه شناورهای تحقیقاتی اقیانوس پیما به منظور بررسی و تحقیق در زمینه شرایط محیطی در اعماق آبهای خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند برحسب نیازهای ضروری کشور و همچنین بررسی پدیده های طبیعی مختلف و مخرب چون کشند قرمز در دستور کار قرار گرفت. این طرح توسط موسسه ملی اقیانوس شناسی با همکاری وزارت دفاع به اجرا در می آید.



تولید واکسن آنفلوانزای فصلی و نوع A: از دیگر قراردادهای منعقد شده تولید واکسن آنفلوآنزای فصلی و نوع A است. این طرح با توجه به شیوع بیماری سالیانه آنفلوآنزا، افزایش قیمت و ارزش افزوده موجود در تولید واکسن‌های مربوط، تمهیدات لازم برای کسب و انتقال دانش فنی و تولید چهار میلیون دز واکسن های مذکور در سطح پایلوت و صنعتی برای قطع واردات و ارتقا سلامت جامعه به ویژه بیماران در داخل و بومی سازی آن در مدت یک سال مورد توجه قرار گرفت. انستیتو پاستور با همکاری موسسه سرم سازی رازی و بیمارستان بقیه الله مجری این طرح است.



دستیابی به دانش فنی نسل جدید انرژیهای هسته ای: قرارداد دیگر با سازمان انرژی اتمی در زمینه دستیابی به دانش فنی نسل جدید انرژیهای هسته ای و تولید انرژیهای پاک، پایدار، نو و تجدیدپذیر به عنوان مهمترین و بهترین نوع انرژیهای نسلهای آینده منعقد شد. دستاوردهای حاصل از اجرای این طرح منجر به طراحی و ساخت راکتور و نیروگاه آزمایشی گداخت می شود. مجری این طرح سازمان انرژی اتمی است.



گسترش و انتقال دانش فنی مربوط به سلولهای بنیادی: گسترش و انتقال دانش فنی مربوط به سلولهای بنیادی و استفاده از آن در درمان بیماریهایی همچون دیابت، مولتی پل اسکلرز، دیستروفی دوشن، سیروز کبدی، نارسایی اسکینگ قلبی و درمان برخی دیگر از بیماریهای صعب العلاج از دیگر طرحهای کلان ملی است که دستاوردهای حاصل از آن در درمان بیماریهای صعب العلاج به کار می رود. وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری مجریان این طرح هستند.

خبرگزاری مهر قصد دارد طی روزهای آینده گزارشهایی در خصوص آخرین وضعیت برخی از این پروژه ها ملی بپردازد.