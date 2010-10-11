به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، در این بازدید که صبح دوشنبه انجام شد، 20 نفر از بازرگانان عراقی حضور داشتند.

رئیس سازمان بازرگانی استان ایلام گفت: این هیئت در مدت چهار روز اقامت از طرح های صنعتی و کشاورزی بازدید می کنند.

علی مهدوی معرفی ظرفیت ها،‌ امکانات، جذب سرمایه گذاری خارجی، تسهیل صادرات و واردات را از جمله اهداف سفر این هیئت به استان ایلام اعلام کرد.

وی بیان داشت: این هیئت از 10 واحد صنعتی که دارای قابلیت صادرات هستند بازدید کرده و در نمایشگاه تخصصی محصولات کشاورزی شرکت می کنند.

استان ایلام به ویژه پایانه مرزی مهران، نقش بسزائی در مبادلات تجاری ایران و عراق ایفا می کند.