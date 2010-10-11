به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان روز دوشنبه با اعلام خبر دیدار دوستانه تیم ملی کشورمان مقابل نیجریه افزود: تیم ملی فوتبال نیجریه معروف به "عقاب‌های تیزچنگ" جایگاه سی ام رده بندی فیفا را در اختیار دارند. نیجریه در جام های جهانی 1994، 1998، 2002 و 2010 حضور داشته و مهمترین افتخار این تیم در مسابقات جام جهانی راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی 94 است.

وی در ادامه با اشاره به پیروزی تیم ملی فوتبال نیجریه در جام جهانی 98 مقابل اسپانیا، به عملکرد این تیم در جام های جهانی 2002 و 2010 اشاره کرد و گفت: فوتبال نیجریه افتخارات دیگری نیز دارد که مهمترین آن کسب عنوان قهرمانی و مدال طلای مسابقات فوتبال المپیک 96 آتلانتا و نایب قهرمانی و کسب مدال نقره در بازی های المپیک 2008 پکن است. همچنین این تیم از سالهای 1980 و 1994 عنوان قهرمانی جام ملت های آفریقا را نیز به دست آورده است.

سرپرست کمیته روابط بین المللی فدراسیون فوتبال در ادامه خاطر نشان کرد: تیم ملی فوتبال نیجریه طی ماه های اخیر 3 دیدار دوستانه برگزار کرده است. این تیم در تاریخ 3 مارس 2010 با نتیجه 5 بر 2 کنگو را شکست داده در تاریخ 30 می 2010 مقابل تیم کلمبیا به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت داده و تاریخ 6 ژوئن 2010 کره شمالی را به نتیجه 3 بر یک از پیش رو برداشته است.

ترابیان با تاکید بر اینکه تیم ملی فوتبال نیجریه با ستاره های خود به ایران خواهد آمد، به تعدادی از بازیکنان این تیم که در دیدار دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال کشورمان حضور خواهد داشت اشاره کرد و گفت: از بازیکنان صاحب نام تیم ملی فوتبال نیجریه که به تهران خواهند آمد می توان "چیدی اودایا" 27 ساله عضو باشگاه زسکامسکو روسیه، "تای تای آقو" 25 ساله عضو باشگاه مارسی فرانسه، "ژوزف یوهو" کاپیتان تیم ملی نیجریه و عضو باشگاه فنر باغچه، "جان اوبی نیکل" 23 ساله عضو باشگاه چلسی، "کالو اوته" 28 ساله عضو باشگاه آلمریا اسپانیا، "ایکسون اتوهو" 27 ساله عضو باشگاه فولام انگلستان، "استفان ساندی" 22 ساله عضو باشگاه والنسیا، "آلیا یوسف" 26 ساله عضو باشگاه دیناموکیف اوکراین، "ویکتور اوبینا" 23 ساله عضو باشگاه وستهام انگلستان، "اوباسمی مارتینز" عضو باشگاه رابین کازان روسیه و "پیتر اودو موئنجیو" عضو باشگاه وست برومویچ انگلستان اشاره کرد.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه قرارداد دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان با تیم ملی فوتبال نیجریه شب گذشته رسمی شد و به امضای طرفین رسید، خاطرنشان کرد: چیزی که در کشور ما باید جا بیفتد و در فوتبال حرفه ای جهان امروز رسم است عقد قرارداد از طریق کارگزاران رسمی فیفاست. متاسفانه این موضوع برخی از دوستان ما را که هنوز تمام ابعاد فوتبال حرفه ای را درک نکرده اند به تعجب انداخته. امروز در فوتبال روز دنیا هیچ کدام از کشورهایی که فوتبال را به صورت حرفه ای دنبال می کنند به صورت مستقیم جهت انجام دیدارهای دوستانه با فدراسیون ها وارد مذاکره نمی شوند و توافق نمی کنند. برای انجام دیدارهای دوستانه باید وارد بازار خرید و فروش بازی ها شوید و طبق سفارش اکید فیفا ملزم به بهره گیری از کمک کارگزاران فدراسیون بین المللی فوتبال هستیم.

وی در ادامه افزود: ما هم سعی می کنیم فوتبال مان را به آن سمتی هدایت کنیم که فوتبال امروز دنیا قرار دارد. در این راه از طریق کارگزاران رسمی فیفا برای برگزاری مسابقات دوستانه و انتخاب حریفان تدارکاتی اقدام می کنیم البته از کارگزارانی استفاده می کنیم که توانایی انجام کارهای بزرگی داشته باشند و خود را منحصر به فرد یا کارگزاری خاص نمی کنیم.

وی یادآور شد: پیش از آنکه با فدراسیون فوتبال نیجریه به توافق برسیم با فدراسیون فوتبال کامرون مذاکراتی داشتیم آن هم از طریق کارگزاران رسمی فیفا. اما به 2 دلیل عمده از جمله کارشکنی های سیاسی و شرایط سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور که تمایل داشت با تیم امید به ایران سفر کند برگزاری این دیدار دوستانه میسر نشد. در ادامه با فدراسیون فوتبال اروگوئه وارد مذاکره شدیم متاسفانه فدراسیون این کشور درخواست مالی زیادی داشت و کارگزاری که مراحل مذاکرات بین فدراسیون ایران و اروگوئه را دنبال می کرد نتوانست مدارکی که مورد نظر ما بود از جمله نامه رسمی فدراسیون فوتبال اروگوئه را تهیه کند که همه مسائل باعث شد از برگزاری دیدار دوستانه با این تیم صرفنظر کنیم.

ترابیان همچنین تصریح کرد: پس از آنکه برگزاری دیدار دوستانه با تیم های اروگوئه و کامرون میسر نشد بر روی گزینه نیجریه کار کردیم و در نهایت با فدراسیون فوتبال این کشور به توافق رسیدیم.

موضوع تعلیق فدراسیون فوتبال نیجریه و احتمالات لغو دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان با این تیم پرسشی از ترابیان بود که وی در پاسخ به این سئوال گفت: فدراسیون بین المللی فوتبال در تاریخ 4 اکتبر 2010 به دلیل دخالت های دولت نیجریه در فوتبال فدراسیون این کشور را تعلیق کرده بود اما 2 روز پیش فدراسیون فوتبال این کشور رفع تعلیق شده و مشکلی برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال کشورمان ندارد.

سرپرست کمیته روابط بین المللی فدراسیون فوتبال در خصوص هزینه های دیدار با تیم ملی فوتبال نیجریه گفت: ما باید هزینه دیدار با این تیم را بپردازیم اما توافق های لازم بین فدراسیون های فوتبال دو کشور به عمل آمده و مشکلی از بابت رقم قرارداد وجود ندارد. این رقم را نیز از طریق اسپانسر و حامیان مالی فدراسیون فوتبال تامین خواهیم کرد.

ترابیان با تاکید بر اینکه دیدار با نیجریه آخرین دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان در ایران خواهد بود، افزود: تیم ملی فوتبال ایران پیش از حضور در جام ملت های آسیا در ماه سپتامبر به ابوظبی امارات سفر می کند تا اردویی را در این کشور برپا کند.

وی ادامه داد: در تاریخ 28 یا 29 دسامبر( 7 یا 8 دی) تیم ملی یک دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال قطر خواهد داشت. همچنین در تاریخ 3 یا 4 ژانویه 2011 ( 13 یا 14 دی)نیز ملی پوشان فوتبال کشورمان یک دیدار دوستانه تقریبا آسان نیز در کشور امارات برگزار خواهند کرد که حریف آخر آنها پیش از حضور در جام ملت های آسیا هنوز مشخص نشده است.

سرپرست روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در ادامه مدعی شد که دیدار دوستانه با نیجریه با هماهنگی افشین قطبی برای تیم ملی مهیا شده و افزود: در این مسابقه دست ما باز است و می توانیم مقدمات لازم برای خداحافظی ملی پوشان پیشین فوتبال کشورمان فراهم کنیم و اگر فدراسیون حاضر باشد حاضریم این اتفاق میمون در دیدار با نیجریه رخ دهد.

شایعه دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان با اسپانیا و آرژانتین موضوع پرسش دیگری از ترابیان بود که وی گفت: با فدراسیون فوتبال این دو کشور برای برگزاری دیدار دوستانه در ایران و خارج از کشور مذاکره ای نکرده ایم.

وی همچنین در خصوص سفر احتمالی سپ بلاتر به ایران گفت: ما برای میزبانی از رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال یک تاریخ را به دفتر ایشان اعلام کردیم که از طرف فیفا در پاسخ به این درخواست اعلام شد آقای بلاتر نمی تواند در تاریخ مورد نظر ما به ایران سفر کند اما ابراز امیدواری کردند در تاریخ دیگر به کشورمان سفر کند.

ترابیان در خصوص رای ایران در انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: در خصوص رای فدراسیون فوتبال ایران چیزی نشنیده ام اما با خبر شدم که آقای بن همام تمایل به حضور در انتخابات فدراسیون بین المللی فوتبال ندارند البته برای انتخابات ریاست AFC همین فدراسیون از ما تقاضا کردند تا به کشورمان سفر کرده و مذاکره و گفتگو داشته باشند. از جمله این فدراسیون ها فدراسیون فوتبال ژاپن است که برای رایزنی جهت انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا با فدراسیون فوتبال کشورمان تماس حاصل کردند. ما متناسب با امتیازات و شرایطی که برای فدراسیون فوتبال ایران مهیا می شود و اینکه چه کسی بیشتر می تواند برای فوتبال ایران مفید باشد و کرسی های بیشتری را در AFC برای فوتبال ایران فراهم آورد بدون توجه به نام افراد رای خواهیم داد. در انتخابات AFC با توجه شرایط زمان و منافع فوتبال کشور رای خواهیم داد.