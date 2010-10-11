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۱۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۲

در فرهنگستان هنر:

سبک شناسی و گونه شناسی ادبی و هنری در ترجمه آیات قرآنی

سبک شناسی و گونه شناسی ادبی و هنری در ترجمه آیات قرآنی

برای نخستین بار "سبک شناسی و گونه شناسی ادبی و هنری در ترجمه آیات قرآنی" با حضور علی رواقی در فرهنگستان هنر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در کارگاه "سبک شناسی و گونه شناسی ادبی و هنری در ترجمه آیات قرآنی" بر پایه بیش از 15 ترجمه قرآن که با حوزه‌های زبانی گوناگون پیوند دارد، به بررسی سبک و گونه‌های ادبی و هنری پرداخته می‌شود.

از آثار شاخص رواقی می‌توان به "پژوهش و ویرایش قرآن مترجم قدس"، "تصحیح تفسیر قرآن پاک"، "سبک شناسی یا گونه شناسی ترجمه‌های قرآن"، "فرهنگواره واژگان قرآنی – فارسی"، "ویرایش ترجمه قرآن موزه پارس شیراز" و ... می‌توان اشاره کرد.

در پایان دوره این کارگاه که به صورت رایگان برگزار و برای شرکت کنندگان گواهی شرکت صادر می‌شود. این کارگاه ، از سه شنبه ، 27 مهر، ساعت 16 به مدت 12 جلسه، در ساختمان مرکزی فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان جهت شرکت در این کارگاه می‌توانند به مرکز هنر پژوهی نقش جهان، وابسته به فرهنگستان هنر مراجعه یا با شماره 88553914 تماس بگیرند.

کد مطلب 1168444

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