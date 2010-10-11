مهار 17 آتش سوزی توسط آتش نشانان پایتخت در 24 ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، در 24 ساعت گذشته 596 آتشنشان با استفاده از 197 دستگاه خودروی ایمنی و آتش‌نشانی 44 ساعت عملیات خاموش کردن آتش و امداد و نجات را انجام دادند.

بر اساس این گزارش، کلانشهر تهران در این مدت شاهد 17 آتش‌سوزی از جمله آتش‌سوزی در 6 واحد مسکونی، 6 دستگاه وسیله نقلیه، یک فروشگاه و یک کارگاه بود که با تلاش آتش‌نشانان همه آنها خاموش و از بروز خسارت بیشتر جلوگیری شد.

همچنین 36 حادثه گوناگون دیگر اعم از هشت حادثه آسانسور، هفت حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف، چهار حادثه رانندگی و سه مورد گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت رخ داد.

در جریان آتش‌سوزیها و دیگر حوادث این مدت دو نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر آسیب دید.