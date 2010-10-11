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۱۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

مهار 17 آتش سوزی توسط آتش نشانان پایتخت در 24 ساعت گذشته

مهار 17 آتش سوزی توسط آتش نشانان پایتخت در 24 ساعت گذشته

آتش‌نشانان در 24 ساعت گذشته با رسیدن در کوتاهترین زمان ممکن در محل 17 آتش‌سوزی در کلانشهر تهران 22 شهروند را نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در 24 ساعت گذشته 596 آتشنشان با استفاده از 197 دستگاه خودروی ایمنی و آتش‌نشانی 44 ساعت عملیات خاموش کردن آتش و امداد و نجات را انجام دادند.

بر اساس این گزارش، کلانشهر تهران در این مدت شاهد 17 آتش‌سوزی از جمله آتش‌سوزی در 6 واحد مسکونی، 6 دستگاه وسیله نقلیه، یک فروشگاه و یک کارگاه بود که با تلاش آتش‌نشانان همه آنها خاموش و از بروز خسارت بیشتر جلوگیری شد.

همچنین 36 حادثه گوناگون دیگر اعم از هشت حادثه آسانسور، هفت حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف، چهار حادثه رانندگی و سه مورد گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت رخ داد.

در جریان آتش‌سوزیها و دیگر حوادث این مدت دو نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر آسیب دید.

کد مطلب 1168447

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