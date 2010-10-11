آغاز فعالیت 107 مدرسه قرآن آموزی در ایلام

کلانتر بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این مدارس در هر هفته سه روز و هر روز چهار ساعت در زمینه روخوانی، روانخوانی وتجوید به دانش اموزان آموزش می دهند.

این مسئول ظرفیت هر یک از کلاس های قرآنی را 30 دانش آموز عنوان کرد و گفت: سه هزارو 210 دانش آموز در این مدارس مشغول فراگیری آموزش های قرآنی هستند.

وی یادآور شد: در استان ایلام 120 هزار دانش آموز در بیش از هزار فضای آموزشی مشغول تحصیل هستند.

بارانی عنوان کرد: قرآن یکی از مهمترین منابع پیدا کردن خط و مشی زندگی انسان هاست که می توان نقش کلیدی در پیشرفت دانش آموزان داشته باشد.