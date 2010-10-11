افزایش سرعت فعالیت هسته ای پاکستان/ خوشاب 3 آماده راه اندازی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، موسسه علوم و امنیت بین الملل ( ISIS ) از وجود عکس هایی خبر داده که این عکس ها گویای پایان کار نصب برج های خنک کننده در راکتور "خوشاب 3" پاکستان دارد.

خوشاب 3 آخرین راکتور از مجموعه راکتورهایی است که پاکستان برای افزایش توان هسته ای خود راه اندازی می کند. محل این راکتور نزدیک به راکتورهای قبلی این کشور است.

دیلی تلگراف می نویسد : این مطلب بیانگر آن است که فعالیت این راکتور بزودی آغاز شده و پس از آن پاکستان می تواند میزان پلوتونیومی را که برای تولید بمب اتم استفاده می شود را افزایش دهد.

به ادعای دیلی تلگراف، هر چند میزان پلوتونیوم تولید شده در این مرکز چندان زیاد نخواهد بود اما تنها یک کلیوگرم از آن قدرت انفجاری برابر با 20 هزار تن مواد منفجره متعارف دارد.

این در حالی است که "باراک اوباما" در سال گذشته خواستار ایجاد پیمانی برای پایان دادن به تولید مواد شکاف پذیر شد و در پاسخ به آن، حاضران در کنفرانس خلع سلاح با انجام مذاکره در این باره موافقت کردند که هدف از آن البته کاهش تولید پلوتونیوم مورد استفاده در تولید تسلیحات اتمی بود.

اما پاکستان که مناسابت اتمی خود با چین را افزایش داده از مذاکره در این باره سرباز زده و حتی در کنفرانس خلع سلاح شرکت نکرده و عنوان داشت که پایان دادن به تولید پلوتونیم به امنیت ملی پاکستان ضربه می زند.

در همین رابطه، "اشلی تالیس" از اعضای موسسه صلح جهانی کارنگی گفت : پاکستان گمان می کند که مجبور خواهد بود تا میزان مواد شکاف پذیر خود را کاهش و یا حتی تولید آن را پایان دهد از همین رو در تلاش است تا پیش از بوجود آمدن این وضعیت میزان این مواد را افزایش دهد.