مسلم جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تیم قایقرانی ایران در رشته دراگون بت( قایق اژدها) با 48 ورزشکار، 4 مربی و 2 سرپرست و همراه بزرگترین تیم اعزامی کشورمان به بازیهای آسیایی گوانگجو را تشکیل میدهد.
وی با بیان اینکه ترکیب نهایی تیم مشخص شده است، افزود: ما مرتبا از قایقرانان رکوردگیری میکنیم و آنها را در بهترین وضعیت آمادگی قرار میدهیم. هر چند چین مهمترین رقیب ما در این بازیها است اما تنها ملاک ارزیابی ما نسبت به رقبا همین رکوردگیری هاست.
رئیس انجمن دراگون بت کشورمان خاطرنشان کرد: طبق این رکوردگیریها مدال تیم مردان ما در گوانگجو قطعی است اما نمیتوانیم رنگ آن را پیشبینی کنیم. در بخش بانوان هم همین روش رکوردگیری جواب میدهد و میتوانیم به کسب مدال امیدوار باشیم.
وی ادامه داد: این تیم قبل از این تجربه حضور در مسابقات مختلف کشور چین را داشته و به نوعی با شرایط آب وهوای آنجا آشنایی دارد به همین دلیل ضرورتی برای زودتر رفتن قایقرانان به چین نمیبینیم. قصد داریم تا زمان اعزام تیم تنها در تهران تمرین کنیم.
شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار میشود. مسابقات رشته دراگون بت از 27 تا 29 آبانماه پیگیری میشود.
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