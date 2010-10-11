خالق هری پاتر بانفوذترین زن انگلستان شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، رولینگ که اخیراً 10 میلیون پوند برای راه‌‌اندازی یک مرکز تحقیقاتی پزشکی در ادینبورو پزداخت کرده است در این فهرست از ویکتوریا بکهام همسر فوتبالیست مشهور و همچنین از ملکه انگلستان پیشی گرفته است.

این فهرست به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس نشنال مگزین کمپانی تهیه شده است؛ شرکتی که در حال حاضر 20 مجله منتشر می‌کند و در سال نزدیک 15 میلیون نفر در انگلستان از نشریات آن استفاده می‌کنند.

نویسنده هری‌پاتر به‌‌دلیل مهارت در نوشتن، سخت‌کوشی در رسیدن به موفقیت و نوع دوستی‌اش شایسته قرار گرفتن بر بلندای این فهرست شناخته شده است.

رولینگ در سال‌ 1965 در شهر ییت نزدیک‌ بریستول‌ انگلستان‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. وی در رشته‌‌ زبان‌ و ادبیات‌ فرانسه‌ در دانشگاه‌ اکستر انگلستان به‌ تحصیل‌ پرداخت‌.

از زمان انتشار اولین رمان وی از مجموعه هری‌پاتر با عنوان "هری پاتر و سنگ جادو" در سال 1997 این مجموعه کتابها توانستند به استقبال گسترده و فروش بیش از 400 میلیون نسخه دست یابند و تحسین منتقدین را برانگیزند.

آثار رولینگ آغازگر ساخت فیلمهای سینمایی، بازیهای رایانه‌ای و بسیاری از کالاهای تجاری دیگر با الهام از این مجموعه شده‌ و برای وی ثروتی افزون بر 675 میلیون پوند ( یک میلیارد دلار) به همراه داشته که او را تبدیل به پرفروشترین نویسنده دهه کرده است.

