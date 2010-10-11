به گزارش خبرگزاری مهر، این موزائیک فرشی که ترکیبی از سنگهای قرمز، آبی و اخرایی است، سطح یک قصر اسلامی را تزئین کرده اند که در قرن هشتم به واسطه زلزله تخریب شد.

این اثر هنری اسلامی برای نخستین بار به مناسبت ده هزارمین سالگرد شکل گیری این شهر به نمایش گذاشته شده است و یکی از بزرگترین موزائیکهای فرشی خاورمیانه محسوب می شود.

سنگهای قرمز، آبی و اخرایی با طرحهای هندسی و گلدار سطح گرمابه اصلی این قصر را تشکیل داده اند.

این اثر که در دهه 1930 و 1940 کشف شد برای محافظت از باران و خورشید پنهان مانده بود اما به عنوان بخشی از جشنهای ده هزارمین سالگرد شکل گیری شهر اریحا به مدت یک هفته در معرض نمایش عموم گذاشته می شود و پس از آن بار دیگر پوشانده می شود تا بودجه کافی برای ساخت یک پناهگاه برای آن فراهم شود.

اریحا شهری در کرانه باختری رود اردن و در سرزمینهای فلسطینی که نام آن بیش از 70 بار در عهد عقیق انجیل آمده است.