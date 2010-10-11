تئاتر رضوی باید موجب گسترش فرهنگ رضوی شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدی سیم ریز ظهر دوشنبه در حاشیه اجرای نمایش "قالیچه نذری عزیز خانم" در سالن فرهنگسرای طوبی بندرعباس در جمع خبرنگاران گفت: هنر وسیله ای برای رساندن و انتقال معنای یک موضوع خاص است و زمانی این رسالت خود را به درستی انجام می دهد که از تمام شاخصها و نیازها بهره گرفته و استفاده شود.

وی ادامه داد: در بحث تئاتر کودک انتخاب متن و شاخصهایی که برای جذب کودکان مورد نیاز است باید مد نظر قرار گرفته شود.

کارگردان و نویسنده نمایش "قالیچه نذری عزیز خانم" اظهارداشت: اولین هدف از این نمایش تولید و اجرای نمایشی است که با درون مایه رضوی همراه و به نوعی کار شود که تا به حال از این زاویه به فرهنگ رضوی نگاه نشده است.

سیم ریز ادامه داد: در این کار سعی شده موضوع نذر برای کودکان باز شود و برای آنان به تصویر کشیده شود، از نظر دکور و پوشش بازیگران به شکلی کار شده که توجه کودکان را جلب کند و از شیوه های جدید در آنها بهره گرفته شده است.

وی اعلام کرد: جشنواره امسال از نظر امکانات و حمایت از گروهها خوب بوده است، کارهای به اجرا درآمده در جشنواره نیز از نظر کیفیت و سطح کار بسیار خوب است و افراد شناخته شده‌ای در این دوره به اجرای کار پرداخته‌اند.

کارگردان و نویسنده این نمایش بیان داشت: شروع کار نمایش "قالیچه نذری عزیز خانم" از ابتدای تیر ماه بوده و کسانی که برای اجرای کار انتخاب شده اند جزء هنرمندان بسیار خوب مشهد هستند برخی از آنها نیز سابقه چنیدن ساله در کار کودک را دارند.