تدابیر رهبری ایران برای وحدت باید مورد توجه رسانه های جهان اسلام باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، "بثینه خلیفه قاسم" در این مقاله که در روزنامه البلاد به چاپ رسیده آورده است: زمانی که شرارت فتنه در همه جا پراکنده می شود، این وظیفه علمای امت از هر دین و ملت و مذهبی است که قبل از پراکنده شدن آن و شعله ور شدن آتش مهیبی که خشک و تر را در منطقه ما، که خواستار پراکندگی و فروپاشی کامل آن هستند، با هم می سوزاند به خاموش کردن آن مبادرت ورزند.

در ادامه این مطلب آمده است: فتنه ای که از آن هراس داریم، تنها مختص به بحرین و یا منطقه خلیج [فارس] نیست، بلکه مختص کل جهان عرب و جهان اسلام است. همچنانکه تنها مربوط به دو مذهب اسلامی (سنی و شیعه) و یا فرزندان این دو مذهب که جهت فتنه افکنی و سوزاندن مسلمانان بدون استثناء به گمراهی کشیده شده اند، منحصر نمی باشد، بلکه فتنه ای که بیش از هرچیز دیگری از آن هراس داریم از سوی شرکای وطن واحد در تمامی کشورهای عربی و اسلامی است. به عنوان مثال، در مصر درگیری ها و حوادث طایفه ای و برخوردهای ایدئولوژیک در میان مسلمانان و قبطی ها روی داد که هرگز موجب خوشبینی نیست، در لبنان فتنه همچنان پابرجاست و آرام نگرفته است، ونیز در جنوب و شمال سودان و یمن وضعیت به همین منوال ادامه دارد. در چنین وضعیتی، تلاشهای مخلصانه جهت دفن فتنه باید مورد تقدیر دستگاههای رسانه ای کشورهای عربی و اسلامی قرار گیرد، حال طرفهای فتنه از طرفی که می خواهند باشد.



بثینه خلیفه قاسم در بخش دیگری از مقاله خود آورده است: فتوائی که چند روز پیش از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران صادر شد، جای تشکر و تقدیر فراوان دارد و باید رسانه های گروهی عربی و اسلامی بر اهمیت این فتوا و بازتاب آن نزد سایر علما و تاثیرات آن در خاموش کردن فتنه های فراوان و تلاش های مزدوران بپردازند.



فتوای رهبری ایران مبنی بر حرمت اهانت به صحابه و همسران پیامبر اکرم (ص) بسیار به موقع و در زمان مناسب صادر شد. در پی این فتوا، الازهر شریف با تمجید و تقدیر از فتوای صادره از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر وحدت مسلمانان جهان و عدم توجه به جاهلان و تندروها، استقبال نمود.



دکتر احمد الطیب شیخ الازهر اظهار داشت: با کمال تقدیر و استقبال از فتوای کریمانه حضرت امام "آیت الله العظمی" سید علی خامنه ای در خصوص حرمت اهانت به صحابه "رضوان الله علیهم" و ام المومنین- همسران پیامبر اکرم (ص) - ، را دریافت نمودم. این فتوا براساس علم صحیح و درک عمیق نسبت به خطر آنچه که از فتنه افکنان سرمی زند، صادر شده و بیانگر توجه واهتمام به وحدت مسلمانان است. آنچه بر اهمیت این فتوی می افزاید این است که از یکی از برجسته ترین مراجع شیعیان به عنوان رهبر عالی انقلاب اسلامی صادرشده است.



شیخ الازهر می افزاید: از جایگاه علم و مسئولیت شرعی مقرر نموده که تلاش در جهت وحدت مسلمانان واجب است و اختلاف بین مذاهب اسلامی بایستی در حوزه اختلاف نظر و اجتهاد بین علما و صاحب نظران منحصر شود ودر غیر این صورت وحدت امت مخدوش خواهد گردید.



تمرکز کردن رسانه ها بر اینگونه فتواها و موضع گیری های آرام که از سوی علمای فقیه و عاقل صادر می شود، بسیار مهمتر از برنامه های فتنه انگیز و مناظره های داغی است که بر نابسامانی اوضاع می افزاید و عواطف و احساسات جوانان را شعله ور می کند و آنها را به سمت و سوئی می کشاند که به ضرر آنان است و آتش فتنه را درمیان تمامی امت اسلامی شعله ور می سازد.