۱۱ مهر ۱۳۸۳، ۱۰:۱۱

با حمايت سازمان ملي جوانان:

فدراسيون ملي برگزيدگان علمي كشور فعاليت خود را آغاز كرد

فدراسيون ملي برگزيدگان علمي كشور با هدف ايجاد مديريت متمركز در امور نخبگان كشور آغاز بكار كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و امور رسانه اي سازمان ملي جوانان، اين فدراسيون كه به عنوان يك سازمان غير دولتي فعاليت مي نمايد و تشكيل آن در سال 82 به تصوير هيات وزيران رسيده است وظايفي چون حمايت از استعدادهاي جوان و برنامه ريزي جهت رفع مشكل نخبگان كشور را بر عهده دارد.

در نخستين جلسه هيات موسس اين فدراسيون رحيم عبادي مشاور رييس جمهور و رييس سازمان ملي جوانان در سخناني  با تاكيد بر اهميت جايگاه نخبگان در جامعه بر لزوم حمايت كليه سازمانهاي دولتي و نهادهاي غيردولتي از نخبگان تاكيد كرد.

در اين جلسه كه پانزدهمين نفر از نخبگان جوان كشور به عنوان اعضا هيات موسس حضور داشتند، عليرضا راستگار جوان ايراني دارنده 3 مدال جهاني المپياد تكنولوژي به عنوان رييس اين فدراسيون و دكتر محمد اسماعيل زاده به عنوان دبير اين فدراسيون برگزيده شدند.

فدراسيون ملي برگزيدگان علمي كشور نخستين فدراسيون از جمع 15 فدراسيون مجمع ملي جوانان است كه آغاز بكار مي كند.

 

کد خبر 116851

