به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای مرحله گروهی و مقدماتی لیگ کشتی آزاد امیدهای مازندران تیم های مدعی به مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها صعود کردند.

در پایان مرحله مقدماتی این رقابتها تیم های بهشهر و گیلخواران از منطقه شرق، دخانیات و حاج حسن ساری و جویبار از منطقه مرکزی و زیر آب و بابلسر از منطقه غرب به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده بودند.

روز پنج شنبه هفته جاری در دیداری حساس که به میزبانی فریدونکنار برگزار خواهد شد، نماینده فریدونکنار با تیم پست بانک ساری قرار می گیرد تا تیم پیروز به عنوان هشتمین تیم به مرحله یک چهارم صعود کند.

نخستین دوره مسابقات کشتی آزاد لیگ امیدهای مازندران با حضور 15 تیم در سه منطقه شرق، غرب و مرکز این استان در حال برگزاری است.