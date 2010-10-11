اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مسابقات پهلوانی و زورخانه‌ای قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان و جوانان در اصفهان برگزار شد.

در این رقابتها تیمهای استان یزد به نام سنگ ‌‌آهن بافق در این مسابقات شرکت کرده بودند.

در این رقابت ‌ها تیم نوجوانان به مقام چهارم و تیم جوانان به مقام سوم کشوری دست یافتند و علی حسین‌زاده در رده سنی نوجوانان در هنرهای فردی و رشته مرشدی و کباده، مقام نایب قهرمانی کشور را کسب کرد.

سجاد کوهکن نیز در رده سنی جوانان در رشته مرشدی مقام نایب قهرمانی کشور را کسب کرد و ایمان طالعی میاندار تیم نوجوانان استان یزد به تیم ملی نوجوانان دعوت شد.

تیم جوانان و نوجوانان در سال 1388 به مقام‌های یازدهم و سیزدهم کشور دست یافته بود.

کسب این مقام‌ها به دلیل حمایتهای مدیرعامل سنگ ‌آهن بافق و رئیس تربیت بدنی سنگ‌آهن به دست آمده است.

برگزاری مسابقات بسکتبال با ویلچیر دسته اول کشور

مسابقات بسکتبال با ویلچیر لیگ دسته اول کشور از امروز در یزد آغاز شد.

این رقابتها از ساعت 9 صبح امروز آغاز شده و به مدت دو روز در سالن ورزشی جانباز در 52 متری امامشهر ادامه خواهد یافت.

این مسابقات عصر امروز نیز برگزار می‌ شود اما فردا تنها تا ساعت 12 ظهر ادامه خواهد یافت.

برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در ورزشهای رزمی

هیئت ورزشهای رزمی استان یزد یک دوره مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان برگزار کرد.

این رقابتها از روز شنبه، 15 مهرماه جاری به مدت دو روز در سالن شهید صدوقی آغاز شده است.

همایش ورزش صبحگاهی در پارک غدیر یزد برگزار شد

همایش ورزش صبحگاهی با حضور بیش از 500 نفر از علاقمندان به ورزش صبحگاهی در پارک غدیر یزد برگزار شد.

در این همایش ورزشکاران از ساعت 5:30 صبح با حضور مربیان فعال این رشته به حرکات مهم و مفید ورزش صبحگاهی پرداختند.

در پایان این همایش پس از صرف صبحانه، به 100 نفر از ورزشکاران به قید قرعه هدایای ورزشی اعطا شد.

پنجاه و یکمین زورخانه استان یزد افتتاح شد

پنجاه و یکمین زورخانه استان یزد در مهرماه جاری به مناسبت هفته دفاع مقدس و هفته نیروی انتظامی افتتاح شد.

این زورخانه در پادگان نیروی هوایی ولی‌عصر (عج) اردکان با حضور سردار الله ‌دادی، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، فرماندار اردکان و جمعی از مسئولان این شهرستان افتتاح شد.

مقام نخست مسابقات کارمندان دولت از آن آموزش و پرورش شد

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، یک دوره مسابقات والیبال کارمندان دولت از تاریخ 27 شهریورماه در محل سالن مهدی‌آباد آغاز شده بود که شب گذشته با قهرمانی تیم آموزش و پرورش پایان یافت.

در این مسابقات که به همت هئیت والیبال شهرستان یزد برگزار شد، هفت تیم از ارگان‌های سراسر شهرستان یزد نظیر آموزش و پرورش، فولاد آلیاژی، بانک کشاورزی، فنی و حرفه‌ ای، منابع طبیعی، مخابرات و کمیته امداد حضور داشتند و پس از رقابت با یکدیگر به ترتیب آموزش و پرورش، فولاد آلیاژی و بانک کشاورزی به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

این دوره از مسابقات به سرپرستی محمد کرباسی برگزار شد و مسئولیت کمیته داوران به عهده اکبر نامبخش بود.

همچنین جمال کریمی، احمدی جلیلی، محمدرضا باقیان و سعید سالاری به عنوان داور و تقی میرحسینی به عنوان منشی مسابقات حضور داشتند.