جشنواره گل سپاهان، توقف استقلال، شکست پرسپولیس و سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های این هفته طی روزهای شنبه و یکشنبه در شهرهای مختلف برگزار شد که در یکی از این دیدارها تیم سپاهان در ورزشگاه فولادشهر با 5 گل استیل آذین را درهم کوبید، ملوان در تهران 3 بر 2 پرسپولیس را شکست داد و استقلال برابر صبای قم به تساوی یک بر یک رضایت داد.

پیروزی تیم‌های صنعت نفت آبادان، تراکتورسازی، راه آهن شهرری در ورزشگاه خانگی، برتری مس در قزوین برابر پیکان که زمینه جدایی محمد احمدزاده از این تیم را فراهم کرد و شکست شاگردان مایلی کهن در کرج برابر تیم قعرنشین شهرداری تبریز از اتفاقات دیگر این هفته بود.

تیم ذوب آهن اصفهان هم که در نیمه نخست برابر شاهین در بوشهر پیش افتاده بود، در نهایت مقابل این تیم به تساوی یک بر یک رضایت داد تا برخلاف درخشش در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، در مسابقات داخلی دومین تساوی متوالی اش را تجربه کند.

نتایج کامل دیدارهای هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* راه آهن شهرری یک - فولاد خوزستان صفر

گل: امین متوسل زاده (9)

* پیکان قزوین یک - مس کرمان 2

گل‌ها: مجید خدابنده‌لو (20) برای پیکان و احمد حسن زاده (13) و ادینهو (28 - پنالتی) برای مس

* صنعت نفت آبادان 2 - پاس همدان صفر

گل‌ها: طالب ریکانی (23) و رسول نویدکیا (3+90)

* تراکتوسازی تبریز 3 - نفت تهران یک

گل‌ها: جاسم کرار (22- پنالتی)، علی علیزاده(45) و رسول خطیبی(72) برای تراکتورسازی - خلدون ابراهیم(87) برای نفت

* سایپای البرز صفر - شهرداری تبریز یک

گل: میثم بائو(71) برای شهرداری تبریز

* صبای قم یک - استقلال تهران یک

گل‌ها: امیرحسین صادقی(63- گل به خودی) برای صبای قم - آرش برهانی(7) برای استقلال

* سپاهان اصفهان 5 - استیل آذین صفر

گل‌ها: محرم نویدکیا(49)، رضا عنایتی(51)، جواد کاظمیان(65)، احمد جمشیدیان(69) و میلوارد یانوش(85) برای سپاهان

* شاهین بوشهر یک - ذوب آهن اصفهان یک

گل‌ها: ایمان حیدری (71) برای شاهین مهدی رجب زاده(1+45) برای ذوب آهن

* پرسپولیس تهران 2 - ملوان بندرانزلی 3

گل‌ها: غلامرضا رضایی(4) و مازیار زارع(49) برای پرسپولیس - محمد رستمی(10)، مهرداد اولادی(17-پنالتی) و پژمان نوری(87) برای ملوان

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- ذوب آهن اصفهان 21 امتیاز

2- پرسپولیس 18 امتیاز

3- استقلال تهران 17 امتیاز

4- سپاهان اصفهان 16 امتیاز(تفاضل گل 6+)

5- صنعت نفت آبادان 16 امتیاز(تفاضل گل 3+)

6- تراکتورسازی تبریز 15 امتیاز

.........................................................

16- شاهین بوشهر 9 امتیاز(تفاضل گل 2-)

17- شهرداری تبریز 9امتیاز(تفاضل گل 7-)

18- پیکان قزوین 7 امتیاز