به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به تهیهکنندگی و کارگردانی علیرضا کرمی در سه بخش اصلی نکات قرآنی ، داستانک و نجوا با بهره گیری از آیات و احادیث و مناجاتهای عرفانی مباحثی چون امید، گذشت، کمک به مردم، حسادت و .... را با حضور کارشناسان تهیه شده است.
مدیر تولید این برنامه ترکیبی علی رحیمی، نویسندگان حجتالاسلام داریوش عشقی و جمیله میرقاسمی، انیماتورو طراح داستانک ها علیرضا لطفعلی خان، تدوین امیر موسوی و سهراب تقسیمی، مدیر تولید اصغر لاریجانی، تصویر بردار فرشید فرجی، تیتراژ و طراحی ولهها حسین جاودان و موسیقی بر عهده امید فتحالهی خواهد بود.
"ترنم صبحگاهی" از اوایل آبان ماه هر روز ساعت 6:30 صبح از شبکه چهار سیما پخش شود.
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