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۱۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۴

"ترنم صبحگاهی" از شبکه چهار پخش می‌شود

برنامه ترکیبی"ترنم صبحگاهی" کاری از تأمین برنامه شبکه چهار سیما است که قرار است به صورت روزانه در اولین ساعات روز برای بینندگان پخش شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علیرضا کرمی در سه بخش اصلی نکات قرآنی ، داستانک و نجوا با بهره گیری از آیات و احادیث و مناجات‌های عرفانی مباحثی چون امید، گذشت، کمک به مردم، حسادت و .... را با حضور کارشناسان تهیه شده است.

مدیر تولید این برنامه ترکیبی علی رحیمی، نویسندگان حجت‌الاسلام داریوش عشقی و جمیله میرقاسمی، انیماتورو طراح داستانک ها علیرضا لطفعلی خان، تدوین امیر موسوی و سهراب تقسیمی، مدیر تولید اصغر لاریجانی، تصویر بردار فرشید فرجی، تیتراژ و طراحی وله‌ها حسین جاودان و موسیقی بر عهده امید فتح‌الهی خواهد بود.

"ترنم صبحگاهی" از اوایل آبان ماه هر روز ساعت 6:30 صبح از شبکه چهار سیما پخش شود. 

کد مطلب 1168591

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