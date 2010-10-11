به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علیرضا کرمی در سه بخش اصلی نکات قرآنی ، داستانک و نجوا با بهره گیری از آیات و احادیث و مناجات‌های عرفانی مباحثی چون امید، گذشت، کمک به مردم، حسادت و .... را با حضور کارشناسان تهیه شده است.

مدیر تولید این برنامه ترکیبی علی رحیمی، نویسندگان حجت‌الاسلام داریوش عشقی و جمیله میرقاسمی، انیماتورو طراح داستانک ها علیرضا لطفعلی خان، تدوین امیر موسوی و سهراب تقسیمی، مدیر تولید اصغر لاریجانی، تصویر بردار فرشید فرجی، تیتراژ و طراحی وله‌ها حسین جاودان و موسیقی بر عهده امید فتح‌الهی خواهد بود.

"ترنم صبحگاهی" از اوایل آبان ماه هر روز ساعت 6:30 صبح از شبکه چهار سیما پخش شود.