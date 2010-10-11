کره شمالی با حذف میزبان جهانی شد/ صعود حریف ایران با پیروزی برابر ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا صبح امروز دوشنبه با برگزاری دو دیدار همزمان آغاز شد که طی آن تیمهای کره جنوبی و کره شمالی به ترتیب با پیروزی برابر ژاپن و چین جواز حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان 2011 - کلمبیا و مرحله نیمه نهایی قهرمانی جوانان آسیا را کسب کردند.
در یکی از این دیدارها تیم چین میزبان مسابقات در ورزشگاه زیبو برابر کره شمالی با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد که جونگ (51) و پارک (53) گلهای این دیدار را به ثمر رساندند.
همچنین کره جنوبی حریف ایران در مرحله گروهی این رقابتها در یک دیدار حساس برابر ژاپن به پیروزی 3 بر 2 دست یافت تا دومین تیم جهانی قاره کهن و حاضر در مرحله نیمه نهایی این مسابقات لقب گیرد. جئونگ سئونگ یونگ (2 گل ) و هوانگ یئون برای تیم کره جنوبی و هیروشی ایربوسوکی (2 گل) گلهای این دیدار را به ثمر رساندند.
در مرحله نیمه نهایی این مسابقات که روز پنجشنبه هفته جاری برگزار میشود، تیمهای کره جنوبی و کره شمالی در ورزشگاه زیبو برابر هم به میدان میروند.
برنامه ادامه مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا که امروز برگزار میشود، به شرح زیر است:
* ازبکستان - عربستان، ورزشگاه زیبو، ساعت 13:30 به وقت ایران
* استرالیا - امارات، ورزشگاه لینزی، ساعت 13:30 به وقت ایران
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