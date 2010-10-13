یک واحد پستی به ازای هر 3400 نفر در استان یزد ایجاد شده است

محمدحسین عطارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: با توجه به جمعیت استان یزد، در حال حاضر 290 واحد پستی در نقاط مختلف استان یزد دایر شده است.

عطارزاده یادآور شد: در استان یزد همچنین 201 دفتر IT و 56 دفتر ICT روستایی و 72 واحد پستی دایر است و به مردم خدمات‌ رسانی می‌ کنند.

14 مرسوله پستی به ازای هر نفر در استان یزد وجود دارد

مدیرکل پست استان یزد همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر بر اساس سرانه‌ ها، 14 مرسوله پستی به ازای هر نفر در استان یزد وجود دارد.

وی افزود: این سرانه در استان تهران 30 مرسوله پستی به ازای هر نفر است که این رقم در شهرستانهای محروم به شش تا هفت مرسوله در سال می ‌رسد.

29 میلیون مرسوله پستی در استان یزد رد و بدل شد

عطارزاده همچنین با اشاره به مبادلات پستی در استان یزد در سال گذشته بیان داشت: طی سال گذشته بیش از 15 میلیون مرسوله پستی از استان یزد خارج شده و بیش از 14 میلیون مرسوله نیز به این استان وارد شده است.

عطارزاده همچنین با اشاره به توانمندی ‌های اداره پست استان یزد عنوان کرد: برای هر گروه یا هر محله از جمعیت مردمی قادر به ارسال پیامک با موضوعات مختلف هستیم و در بسیاری زمینه‌ ها این اقدام می‌تواند در زمینه اطلاع‌رسانی کارگشا باشد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه اگر قرار باشد آب یا برق منطقه ‌ای قطع باشد، قادریم این امر را از طریق پیامک به اطلاع تمام ساکنان آن محله برسانیم.

عطارزاده نرخ پیامک‌ های هدفمند را 20 تومان و نرخ پیامکهای عادی و فراگیر را 16 تومان اعلام کرد.

نمایشگاه تمبر در یزد راه اندازی شد

وی همچنین از ایجاد نمایشگاه تمبر داخلی در اداره کل پست استان یزد خبر داد و افزود: این نمایشگاه از ساعت 7 تا 14 در اداره کل پست مرکزی دایر است و بازدید عموم مردم از آن آزاد است.

وی از دیگر اقدامات اداره کل پست استان یزد به چاپ تمبر هر فرد با عکس خودش خبر داد و افزود: هر فردی می‌ تواند عکس خود یا هر شخص دیگری را در قالب تمبر منتشر کند.

عطارزاده عنوان کرد: هزینه تمبرهای شخصی در هر بلوک 16 تایی را شش هزار تومان اعلام کرد و افزود: از آنها به عنوان اوراق بهادار نیز می ‌توان استفاده کرد.