مدیران تعاونی های سمنان باید در مورد مشکلات قاچاق آگاه باشند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید علیرضا هاشمی ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی آشنایی مدیران شرکت تعاونی با معضل قاچاق کالا و تاثیر آن بر اقتصاد و صنعت گفت: تعاونی هایی که با کالاهای مصرفی و تولیدی سروکار دارند بیشتر از دیگر تعاونی ها از پدیده قاچاق ضربه می خورند.

وی قاچاق کالا را تصویری مخرب بر سرمایه گذاری اقتصادی عنوان کرد و گفت: قاچاق کالا اثرات منفی برروی اقتصاد جامعه می گذارد.

به گفته وی، وجود مقررات مختلف ومتفاوت یکی از دلایل گرایش افراد به سمت و سوی کالاهای قاچاق است.

وی ادامه داد: قاچاق کالا علاوه برلطمه وارد کردن به اقتصاد کشور، سرمایه کارآفرینان در ابعاد مختلف کاری و کارآفرینی را دچار مشکل می کند.

هاشمی تصریح کرد: قاچاق فلج کننده صنعت داخلی است و تعطیلی واحدهای تولیدی از مهمترین آسیبهایی است که در صورت رواج قاچاق هر کشوری را دچار مشکل می کند.

رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان اظهار داشت: پدیده قاچاق در تمام کشورهای جهان وجود دارد و همه کشورها همیشه برای محدود کردن این معضل تلاش می کنند.

وی با اشاره به اینکه بحث قاچاق تنها یک موضوع اقتصادی نیست، گفت: قاچاق در ابعاد مختلفی در جامعه می تواند آسیب وارد کند.