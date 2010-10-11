  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۶

مدیران تعاونی های سمنان باید در مورد مشکلات قاچاق آگاه باشند

سمنان – خبرگزاری مهر: رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان گفت: مدیران تعاونی ها باید بیشتر در مورد معضل قاچاق آگاه باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید علیرضا هاشمی ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی آشنایی مدیران شرکت تعاونی با معضل قاچاق کالا و تاثیر آن بر اقتصاد و صنعت گفت: تعاونی هایی که با کالاهای مصرفی و تولیدی سروکار دارند بیشتر از دیگر تعاونی ها از پدیده قاچاق ضربه می خورند.

وی قاچاق کالا را تصویری مخرب بر سرمایه گذاری اقتصادی عنوان کرد و گفت: قاچاق کالا اثرات منفی برروی اقتصاد جامعه می گذارد.

به گفته وی، وجود مقررات مختلف ومتفاوت یکی از دلایل گرایش افراد به سمت و سوی کالاهای قاچاق است.

وی ادامه داد: قاچاق کالا علاوه برلطمه وارد کردن به اقتصاد کشور، سرمایه کارآفرینان در ابعاد مختلف کاری و کارآفرینی را دچار مشکل می کند.

هاشمی تصریح کرد: قاچاق فلج کننده صنعت داخلی است و تعطیلی واحدهای تولیدی از مهمترین آسیبهایی است که در صورت رواج قاچاق هر کشوری را دچار مشکل می کند.

رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان اظهار داشت: پدیده قاچاق در تمام کشورهای جهان وجود دارد و همه کشورها همیشه برای محدود کردن این معضل تلاش می کنند.

وی با اشاره به اینکه بحث قاچاق تنها یک موضوع اقتصادی نیست، گفت: قاچاق در ابعاد مختلفی در جامعه می تواند آسیب وارد کند.

کد مطلب 1168622

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها