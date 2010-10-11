400 میهمان ویژه در کنگره سرداران همدان حضور شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر فامیل کریمی پیش از ظهر دوشنبه در هفتاد و دومین شورای سیاست گذاری کنگره شهدای استان همدان با اشاره به اینکه شماری از میهمانان این کنگره از خارج استان همدان در این مراسم حضور می یابند، گفت: فضای تبلیغاتی شهر همدان از بیست و دوم مهرماه سال جاری بر کنگره سرداران شهید متمرکز می شود .

وی با تاکید بر حاکم شدن روح همکاری و هماهنگی در مجموعه، گفت: در جشنواره های بین المللی تئاتر و فیلم کودک تبلیغات وسیعی صورت گرفت که باید این فضا برای کنگره نیز ایجاد شود .

فامیل کریمی با اشاره به حاکم کردن فضای معنوی کنگره در شهر افزود: ثقل برنامه های در نظر گرفته شده برای کنگره در شهر همدان و مرکز استان متمرکز است و مدیریت شهری باید در اجرای برنامه ها هماهنگ باشد .

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان افزود: مدیریت شهری، راهنمایی و رانندگی و فرمانداری همدان باید در راستای روان سازی ترافیک شهر برنامه ریزی لازم را انجام دهند .

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان نیز از آغاز اعزام راویان فتح به مدارس استان همدان در 24 مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: برخی از راویان در سه مقطع تحصیلی در مدارس حضور می یابند .

عباس حسنی محتشم از نواختن زنگ حماسه دراولین روز از آبان ماه سال جاری خبر داد و گفت: 313 راوی به مدارس استان همدان اعزام می شوند .

شهردار همدان نیز در این نشست با بیان اینکه یادمان های شهدا در میدان امام حسن (ع) و میدان شاهد تا 28 مهرماه آماده خواهد شد، گفت: المان‌ها سازه ای است و نماکاری با فعالیت 12 اکیپ و محوطه سازی با فعالیت چهار تیم در حال انجام است .

سید مسعود عسگریان با بیان اینکه سازه ها در کارگاه در حال رنگ آمیزی است، گفت: محوطه یادمان میدان شاهد به زودی گل آرایی می شود .

عسگریان از اتمام نورپردازی باغ موزه دفاع مقدس همدان تا پایان هفته جاری خبر داد و گفت: آب نما و تاسیسات برقی نیز در این مدت راه اندازی می شود .

مسئول ستاد کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان نیز در این نشست با بیان اینکه 29 گروه از مخاطبان در برنامه های کنگره حضور خواهند داشت، گفت: این 29 گروه در چهار روز در اجلاسیه شرکت می کنند .

جعفر زمردیان افزود: روز نخست اجلاس خانواده های شهدا و ایثارگران با شهدا، روز دوم اجلاس نیروهای مسلح، جهادگران و بسیجیان با شهدا، روز سوم اجلاس اساتید، دانشجویان و دانشگاهیان با شهدا و روز چهارم اجلاس روحانیون و اقشار مختلف جامعه با شهدا برگزار می شود .