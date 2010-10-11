انتقال پایتخت لازمه تمرکز زدایی است

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله فروزنده در چهارمین همایش مشاوران جوان با اشاره به طراحی 12 برنامه برای اصلاح نظام اداری کشور گفت : ما برای اعمال مدیریت صحیح در کشور نیازمند اصلاح در سیستم اداری هستیم و اعمال مدیریت آرمانی با ساختارهای موجود ممکن نیست.

وی از جمله برنامه های طراحی شده برای اصلاح نظام اداری کشور به دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: در سیستم جدید مدیریتی بر بحث دورکاری که در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک شیوه پذیرفته است تاکید داریم .

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی رئیس جمهور گفت: ما همچنین در سیستم اداری جدید بر تمرکززدایی در اداره کشور معتقدیم که این تمرکززدایی در سایه توسعه سایر مناطق و انتقال پایتخت میسر می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث تشکیلات و کار تشکیلاتی اشاره کرد و گفت: در نظام مقدس ایران کار تشکیلاتی برای خدمت بیشتر به مردم و در جهت آرمان های معنوی تعریف می شود و در واقع برای رشد انسانها باید باشد.

فروزنده با تاکید بر اینکه کار تشکیلاتی باید گفتمان سازی کند ، تصریح کرد: این گفتمان باید در جهت صلح و معنویت باشد و به واقع گفتمان اسلام ناب محمدی با انقلاب اسلامی در ایران به وجود آمد.

وی افزود: خیلی ها تلاش کردند که این گفتمان را از بین ببرند ولی هر چه آنها بیشتر تلاش کردند، این گفتمان بیشتر شکوفا شد.

فروزنده در ادامه با تاکید بر اینکه تشکیلات باید آرمان داشته باشد، گفت: در انقلاب اسلامی یکی از مهمترین آرمانها مهدویت بوده و شاخص دیگر پایبندی به اصول است.

وی با تاکید بر اینکه در کار تشکیلاتی ما هدف وسیله را توجیه نمی کند، گفت: هرتشکیلاتی لزوما باید راهبرد داشته باشد و تشکیلاتی که استراتژی خود را تبیین نکرده باشد راه به جای نمی برد.

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی رئیس جمهور گفت: نباید در کار تشکیلاتی انحصاری حرکت کنیم و باید توجه داشته باشیم که شاخص حرکت ما بر محور ولایت فقیه است.