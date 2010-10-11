سخنرانی فرهت درباره تفاوتهای موسیقی کار

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر سخنرانی شاهین فرهت در این همایش پژوهشگرانی چون دلشاد رحیم‌اف مدیر گروه موسیقی فولکلور آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان با موضوع "ترانه موسیقی کار در تاجیکستان"، مصطفی خلعتبری لیماکی با موضوع "موسیقی کار در تنکابن با موسیقی ترانه های کار"، موسی جرجانی با موضوع "موسیقی کار در بین ترکمن های ایران "، حمید سفید گر شهانقی با موضوع "آیین و آوازها در آذربایجان"، سخنرانی خواهند کرد .

همچنین قرار است در کنار مجموع سخنرانی‌ها با موضوع موسیقی کار ، دهل زنی ویژه قصابی گاو در ایل بختیار، موسیقی کار ترکمن، موسیقی سیستان و بلوچستان ( نل و دونلی)،آوازهای کشاورزی یئل یئل و آیین تکم و آوازهای کار در آذربایجان شرقی و غربی، آوازهای موسیقی کار بختیاری و موسیقی کار در علی آباد کتول توسط هنرمندان این مناطق اجرا شود.

لازم به ذکر است همایش آواها و آیین های موسیقایی کار از امروز 19 مهمرماه تا 22 همین ماه ساعت 18 در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شود.