جلیل بشارتی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تحقق این امر نیازمند همکاری مضاعف دهیاران با مردم روستا است که در جهت عمران و آبادی روستاهها تلاش می کنند.

بشارتی دهیاران را در رشد و توسعه روستاها در بخشهای وام اشتغالزایی صندوق مهر امام رضا (ع) تکمیل بهسازی، محیط گردشگری، طرح هادی، مسکن مقاوم برای مردم روستا و جوانان یادآور شد.

رئیس مناطق محروم کشور گفت: 1500 خانه (مسکن روستایی) مقاوم سازی شده در استان که در روستای میانکاله قرار داشت، احداث شد.

بشارتی تصریح کرد: الحمدالله در روستاهای این استان تغییرات و تحولات عظیمی شده که نشان از تعامل و فعالیتهای مطلوب و ارزنده دهیاران و مسئولان استانی و شهرستانی است.

مشاور رئیس جمهور در امور مناطق محروم از روستاهای غرب استان از جمله روستای سرکلاته کردکوی که یکی از باقدمت ترین روستاهای استان است بازدید کرد و درجمع روحانیون و معتمدین این روستا، مشکلات و فعالیتهای این روستا را مورد بررسی قرار داد.



در خاتمه روحانی محل، دهیار، معتمدین و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران روستا پیشنهادها و درخواستهای خود را بیان کردند.